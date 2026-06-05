La Fiscalía ha remitido un escrito a el juez Santiago Pedraz solicitando que se tome declaración en calidad de investigada Leticia de la Hoz, letrada que ejerce la defensa del exasesor de Ábalos, Koldo García. El Ministerio Fiscal también solicita la declaración como testigo, entre otros, de Cristina Narbona, la presidenta del PSOE.

Este lunes el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, levantó el secreto de sumario de la causa que investiga las cloacas del PSOE después de que solo una semana antes agentes de la UCO hayan entrado en la sede del PSOE con el objetivo de recabar información para la causa.

La Fiscalía motiva su propuesta de citar a De la Hoz como investigada tras la declaración prestada por la empresaria Carmen Pano ante los agentes de Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según se desprende de un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital.

La empresaria, según la UCO declaró que antes de su declaración de febrero de 2025 ante el juez que investiga el caso Koldo en la Audiencia Nacional contactaron desde el despcacho de De la Hoz con Álvaro Gallego "para hacerles una propuesta".

Ambos se reunieron con De la Hoz y Ángel Fernández, socio del despacho. Este "dirigiendo la conversación, les dijo tanto a ella como a Álvaro Gallego, que 'había gente interesada en hablar con vosotros sobre las entregas de dinero en Ferraz', a lo que les preguntó 'gente del partido', respondiéndole Leticia de la Hoz, que sí, 'gente del partido, gente del PSOE'. Insistiendo ante el asombro que les había causado la propuesta, Leticia de la Hoz les respondió que 'era para salvar el culo a Ábalos y a Koldo'", recoge la UCO sobre el relato de Carmen Pano.

Por su parte, la Fiscalía tambien ha solicitado una batería de testigos entre los que se encuentra Cristina Narbona. Otros de los nombres que se incluyen en la lista son la propia Carmen Pano y Álvaro Gallego, el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, el empresario Claudio Rivas o el abogado del comisario José Manuel Villarejo, Antonio García Cabrera.