Ceuta cambia el paso fronterizo con Marruecos: así funcionarán las nuevas colas

La Delegación del Gobierno en Ceuta pondrá en marcha a partir del próximo lunes 8 de junio un nuevo sistema de organización en la frontera de El Tarajal que separará a los ciudadanos comunitarios de los extracomunitarios con el objetivo de agilizar el tránsito de personas entre la ciudad autónoma y Marruecos. La medida se aplicará tanto en la entrada como en la salida de peatones y contará con personal de apoyo para ordenar los flujos de viajeros.

El anuncio lo realizó el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, tras una semana de reuniones en Madrid con responsables del Ejecutivo central y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Según explicó, el nuevo modelo permitirá diferenciar a los viajeros en función de su condición de ciudadanos comunitarios o no comunitarios, una fórmula similar a la utilizada en los aeropuertos. Para ello se incorporarán auxiliares encargados de organizar las colas y dirigir a los usuarios hacia los controles correspondientes: "Buscamos ganar fluidez sin comprometer la seguridad", señaló Pérez Triano al detallar el funcionamiento del sistema.

El delegado indicó que los ciudadanos extracomunitarios requieren controles policiales y fronterizos más extensos, por lo que la separación de ambos grupos permitirá optimizar los tiempos de espera y mejorar la gestión del paso fronterizo.

Refuerzo de los controles y mejoras en las instalaciones

Además de la reorganización de las colas, la Delegación del Gobierno prevé incorporar próximamente un nuevo verificador de salida para acelerar los controles tanto de peatones como de vehículos. Las actuaciones también incluyen cambios en el entorno fronterizo. En el acceso peatonal a Ceuta se han retirado dos vallas para ampliar el espacio destinado a las filas de espera y facilitar la circulación de personas.

Asimismo, se está llevando a cabo la instalación progresiva de bancos y zonas de descanso para los usuarios que utilizan diariamente el paso de El Tarajal, una infraestructura que en las últimas semanas ha estado en el centro del debate por los tiempos de espera registrados en determinados momentos.

Preparativos para la Operación Paso del Estrecho

Durante los encuentros mantenidos en Madrid, Pérez Triano abordó con la directora general de la Guardia Civil, María Mercedes González Fernández, y con el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, distintas medidas para mejorar la operatividad de la frontera.

Entre los asuntos tratados figura la posibilidad de reforzar efectivos de cara a la próxima Operación Paso del Estrecho, cuyo dispositivo comenzará el 15 de junio y que cada año moviliza a cientos de miles de viajeros entre Europa y el norte de África. La Delegación del Gobierno estudia fórmulas para aumentar la capacidad de respuesta durante los periodos de mayor afluencia y reducir las incidencias en los accesos fronterizos.