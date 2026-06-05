El PSOE temía que Aldama hablase de Maduro: "Sabes lo que puede colaborar con todo lo de Venezuela..."

El sumario de las cloacas del PSOE al que ha tenido acceso Libertad Digital revela que los integrantes de la "estructura criminal" liderada por Leire Díez y Santos Cerdán temían lo que pudiera contar el empresario Víctor de Aldama sobre Venezuela en sede judicial.

El juez Santiago Pedraz levantó el pasado lunes el secreto de sumario de las cloacas del PSOE. Una información relevante que afecta directamente a Ferraz y que le llevó a ordenar la pasada semana varios requerimientos de información en torno a la investigación llevados a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que entró en la sede nacional de Ferraz y en la Dirección General de la Guardia Civil. Ahora, el magistrado levanta el secreto de las actuaciones que le han llevado hasta su decisión de entrada y registro en Ferraz. Varios meses después de que se produjera la reunión en la que hablan de esta preocupación, Aldama presentó un sobre de PDVSA al juez instructor Ismael Moreno —que investiga los pagos en efectivo del PSOE— en el que asegura que se encuentran pruebas de la financiación irregular del Partido Socialista.

Según explica el abogado de las cloacas Jacobo Teijelo, los integrantes de la "estructura criminal" descrita por el juez Pedraz debían estar atentos a qué pruebas estaba aportando Víctor de Aldama, al que le achacaban un profundo conocimiento de las presuntas actividades ilícitas realizadas en Venezuela. Así, explican que sería peligrosa una colaboración del empresario vinculado a la trama Koldo con el fiscal anticorrupción José Grinda, del que aseguran que está "obsesionado" con Venezuela y con el blanqueo de capitales procedente del régimen bolivariano:

DOLSET: Entonces no da detalles y se acoge al secreto de las fuentes, y tal, pero dice que ha participado en muchas operaciones. LEIRE: ¿ALDAMA? DOLSET: ALDAMA. Cuando ha explicado el fusil, dice no porque estábamos allí, estaba como fuente y estábamos despachando una serie de temas muy importantes. YEPES: Y de cacería también. DOLSET: Y ya que estábamos allí dice, ya que estábamos en el GAR allí, dijo, hombre, pues a mí me gustaría pegar unos tiros, y el coronel dice, pues bueno, yo lo autoricé, venga vale, pega unos tiros y tal, pero es un tema sí, lo ha reducido todo lo que ha podido. LEIRE: A un chascarrillo. DOLSET: O sea, lo ha reducido a un chascarrillo. TEIJELO: ¿Sabes lo que puede colaborar con todo lo de Venezuela, todo lo que está pasando con Venezuela, que obsesiona a GRINDA desde hace más de diez años? YEPES: Sí, y a los de información. TEIJELO: Sí, …a los de la UCE también estaban mirando. TEIJELO: GRINDA, eso y rusos, es decir, desde… DOLSET: Mira, ahí estás tocando temas diferentes que, seguro que JUAN sabe. TEIJELO: Rusos, pero rusos del petróleo, en fin, del gas. DOLSET: Venezuela, a ver, Venezuela lo que le obsesiona a GRINDA de Venezuela es que él se encuentra una serie de cuentas de Venezuela en el Banco Madrid, y lleva diez años intentando probar que allí hay blanqueo de capitales. TEIJELO: Había, había, la DEA está allí. YEPES: No solamente en el Banco Madrid, en la BPA de Andorra. DOLSET: Pero la realidad, pero la realidad judicial es que… TEIJELO: Lo tapó MOIX —fiscal anticorrupción obligado a dimitir después de que le encontraran una empresa offshore en Panamá—

En otro momento de la conversación, el letrado defensor de Santos Cerdán explica que deben conocer la información que ha dado Aldama en la Audiencia Nacional para controlar el relato:

YEPES: Pero si hay más, pero yo se lo he dicho a JACOBO este día, VICTOR, o sea, Víctor DE ALDAMA, esto, Claudio RIVAS RUIZ CAPILLAS está imputado en el procedimiento de Gaslow. DOLSET: Sí, y en otro más. YEPES: Y otra mucha más gente. TEIJELO: Es lo primero que tenéis que hacer (ininteligible). DOLSET: A ver en dos de hidrocarburos antes del tercero con ALDAMA, está en tres… LEIRE: A ver, un momento espera, para, Jacobo. TEIJELO: Tenéis, a ver tenéis un problema de adanismo, ya le dije a ella ayer que creéis que sois los primeros que llegáis a todo esto, esto requiere un trabajo, un trabajo muy claro, que es, lo primero que tenéis que hacer es recopilar todas las siete causas o diez que se le sigan seguramente para que cuando salga la nueva de Aldama ya lo tengáis todo dicho, está a punto de levantarse el secreto. Entonces hace falta recopilar todas las causas y eso se recupera hablando con los abogados, o con los acusados o con alguien conocido que conozca a otro. Es imprescindible conseguir todas esas causas para hacer las conexiones entre todas, habrá algunas que sirvan y otras que no sirvan. Una vez que tienes eso, ya tienes a los personajes tanto policiales, a los actores policiales, y a los actores no policiales, es decir, a los investigados. Y a partir de ahí hay que bajar al nivel de personas, y el personaje clave en todo esto, que lo está diciendo él, es el amigo este…

Después de varios intervinientes, Jacobo Teijelo vuelve a insistir: "Lo que necesitáis saber es, lo primero, ahora mismo lo que necesitáis saber es anticiparos a lo que va a salir de Aldama, saber por dónde va a salir y qué va a pasar, eso es lo imprescindible; para eso se puede hacer esa proyección".

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