El Supremo rechaza el último escrito de súplica de Koldo pidiendo salir de prisión

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado el último escrito de súplica interpuesto por la defensa de Koldo García pidiendo su salida de prisión provisional.

El Alto Tribunal dictará sentencia en los próximos días sobre la vista oral en la que se juzgó al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Mientras tanto, el exsecretario de Organización socialista y el que fuera su mano derecha permanecen en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real. En este contexto, la defensa de ambos ha pedido en numerosas ocasiones que puedan salir de prisión hasta que se pronuncie el tribunal, mientras que este considera que sigue existiendo el riesgo de fuga.

"La sala acuerda desestimar el recurso de súplica interpuesto por la representación procesal de D. Koldo García Izaguirre, contra el Auto de fecha 7 de mayo de 2026, dictado por esta Sala, que desestimaba la solicitud de puesta en libertad presentada", asevera el tribunal presidido por el magistrado Andrés Martínez Arrieta en un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital. Esta resolución rechaza el recurso interpuesto por la letrada Leticia de la Hoz, que ahora ha sido imputada en el caso de las cloacas del PSOE por haber participado presuntamente en el intento de soborno de la empresaria Carmen Pano para que esta cambiase su declaración judicial y dijese que no había entregado 90.000 euros en la sede nacional de los socialistas, en la madrileña calle de Ferraz.

Así, el tribunal reitera que las circunstancias por las que Ábalos y Koldo entraron en prisión siguen estando presentes: "Subsisten las circunstancias valoradas en su momento para acordar la privación de libertad, lo que supone reproducir las resoluciones que se han dictado en la causa, tanto por el juez instructor como por la Sala de apelaciones, en referencia al riesgo de fuga, derivado de la gravedad de los hechos enjuiciados, de la cercanía del enjuiciamiento, y ahora, por la inmediata sentencia definitiva sobre los hechos objeto de la imputación, hechos muy graves".