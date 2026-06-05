El Supremo anula una sanción impuesta por el Tribunal de Cuentas a Vox de 860.000 euros

El Tribunal Supremo ha tomado la decisión de contravenir una sanción impuesta por el Tribunal de Cuentas a Vox por valor de 860.000 euros por los ingresos obtenidos de productos de merchandising entre 2018 y 2020. El Supremo considera que no hay "base probatoria" de ocultación de ingresos.

"Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal del partido político Vox y, en consecuencia, anular la resolución del Pleno del Tribunal de Cuentas de 28 de abril de 2025, sin costas", señala la sentencia del Tribunal Supremo, a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

"La idea subyacente a toda la resolución sancionadora, según la cual habría habido una generalizada y sostenida maniobra de simulación para ocultar lo que en realidad eran donaciones, carece de base probatoria. Se trata de meras conjeturas; tal vez no disparatadas, pero para imputar una simulación hace falta algo más que la subjetiva convicción moral", explica la sentencia.

De igual manera, el Supremo también señala que la resolución del Tribunal de Cuentas "no es jurídicamente convincente" porque las cifras globales que recoge la contabilidad de Vox "son difícilmente compatibles con la vasta simulación que se le achaca".

Por otro lado, la Sala del Supremo recuerda que la resolución sancionadora del Tribunal de Cuentas contó con el voto particular de dos consejeros. En concreto, estos consejeros basan sus argumentos en el "carácter insuficiente y oscuro" de la regulación relacionada con la manera en la que se contabilizan los ingresos por actividad promocional de los partidos políticos. De hecho, los mismos recuerdan "que el propio Tribunal de Cuentas, en el pasado, había adoptado una moción manifestando la conveniencia de aclarar normativamente esta materia".

El segundo argumento de los consejeros es que "todo el razonamiento de la resolución sancionadora se apoya en presunciones, dado que no hay ninguna prueba de la gratuidad de las aportaciones de los simpatizantes en los puestos que Vox instalaba en los actos del partido político".