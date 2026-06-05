Felipe González y Zapatero se suman a Podemos y BNG y plantan a León XIV en el Congreso

Los expresidentes del Gobierno Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero han tomado la decisión de ausentarse del que será, sin lugar a dudas, uno de los actos institucionales más importantes de la presente legislatura. Ninguno de los dos expresidentes acudirá el próximo lunes al hemiciclo del Congreso de los Diputados, escenario donde tendrá lugar el discurso del papa León XIV ante las Cortes Generales.

La ausencia más comentada es la del exlíder socialista, que actualmente se encuentra inmerso en un complejo horizonte judicial. Zapatero ha declinado la invitación que la Presidencia de la Cámara había cursado a todos los antiguos jefes del Ejecutivo para centrarse en preparar su inminente declaración como imputado en el marco del caso Plus Ultra ante el juez de la Audiencia Nacional.

Por su parte, el histórico dirigente del PSOE tampoco estará presente. Según han confirmado diversas fuentes parlamentarias, González no asistirá al solemne acto, dejando vacío su asiento en la tribuna de autoridades. Esta doble y llamativa ausencia de los líderes socialistas contrasta frontalmente con la disposición mostrada por los exmandatarios del Partido Popular. Las previsiones apuntan a que José María Aznar sí acudirá a la cita parlamentaria para escuchar de primera mano al líder de la Iglesia. Al mismo tiempo, la presencia de Mariano Rajoy en el hemiciclo todavía está pendiente de confirmación oficial, aunque fuentes cercanas a su entorno más directo aseguran que sí tiene previsto asistir al encuentro que el Papa mantendrá con diversas autoridades el próximo sábado en el Palacio Real.

Las ausencias de González y Zapatero se suman a las de Podemos y el diputado del BNG, Néstor Rego, que serán los únicos ausentes del acto institucional en el Congreso al que sí asistirán ERC, Junts, Bildu, el PNV y el grueso del Grupo Mixto (CC, UPN y Compromís), además del PSOE, PP, Vox y Sumar, que han confirmado su participación en dicha ceremonia.

Así se desarrollará el acto en el Congreso

El Santo Padre llegará al Congreso de los Diputados a las 10:30, donde será recibido a pie de coche por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán.

Seguidamente habrá una segunda línea de saludo, compuesta por el presidente del Gobierno, el presidente del Tribunal Constitucional, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, la presidenta del Consejo de Estado, la presidenta del Tribunal de Cuentas, la fiscal general del Estado y el Defensor del Pueblo. A continuación, desde la tribuna, se interpretarán los himnos nacionales de España y del Estado de la Ciudad del Vaticano.

El Santo Padre, acompañado de las autoridades que le han recibido, accederá al Salón de Pasos Perdidos, donde firmará en el Libro de Honor y se realizará el intercambio de regalos: un facsímil del Libro de Horas por parte del Congreso, y un facsímil del Códice de Liébana (o Beato de Liébana), joya manuscrita de la Edad Media, por parte de la Cámara Alta.

En el salón estarán los miembros de las Mesas del Congreso y del Senado, así como los portavoces de los grupos parlamentarios de las Cémaras, además de los componentes del séquito del Santo Padre y el presidente, vicepresidente y secretario general de la CEE.

A continuación, León XIV, acompañado de la presidenta de las Cortes y el presidente del Senado, accederá a la zona de presidencia en el Salón de Plenos, donde comenzará la sesión extraordinaria. Allí intervendrá Armengol en primer lugar y, seguidamente, León XIV.

Finalizadas las palabras del Santo Padre, este abandonará el Salón de Plenos y será acompañado hasta su vehículo, siendo despedido por las mismas autoridades que le recibieron a su llegada.