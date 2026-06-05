Felipe VI despedirá al papa León XIV en Tenerife y reemplaza a última hora a la reina Sofía

Felipe VI despedirá al papa León XIV en el aeropuerto de la isla de Tenerife el próximo viernes 12 de junio. Con este acto institucional, se pondrá el broche final a la visita a España del Santo Padre, que dará comienzo este sábado en Madrid y que incluirá también la ciudad de Barcelona. Inicialmente, el Palacio de la Zarzuela había previsto que fuera la reina Sofía quien acudiera a Canarias para este adiós oficial, pero finalmente será el propio jefe del Estado quien encabece la delegación.

La intensa agenda del Papa en territorio nacional estará marcada por diversos encuentros con la Familia Real. La primera toma de contacto se producirá en la mañana del sábado 6 de junio, cuando Don Felipe y Doña Letizia reciban al pontífice a su llegada al aeropuerto de la capital. Posteriormente, los Reyes, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, mantendrán un encuentro con Su Santidad en el Palacio Real. En este emblemático escenario tendrá lugar una visita de cortesía y una recepción oficial con las principales autoridades y el cuerpo diplomático, donde está previsto que León XIV pronuncie su primer discurso en España.

Al día siguiente, el domingo 7 de junio, los monarcas y sus hijas acudirán a la multitudinaria misa que se celebrará en la céntrica plaza de Cibeles a las 10:00. La implicación de la Corona continuará el lunes, jornada en la que la reina Sofía asistirá por la tarde a una oración y a un homenaje a la patrona de la ciudad, que se llevará a cabo en el interior de la Catedral de Santa María la Real de la Almudena.

El viaje papal se trasladará a mediados de semana a Cataluña. El miércoles 10 de junio, los Reyes viajarán a Barcelona para estar presentes en la eucaristía que se oficiará en la basílica de la Sagrada Familia. Finalmente, el periplo concluirá el viernes en Tenerife, donde el Rey asumirá en solitario la representación de la Corona para despedir a la máxima autoridad de la Iglesia católica antes de que tome su vuelo de regreso al Vaticano.

Por su parte, el Ejecutivo también tendrá presencia en la agenda papal en Canarias. El Gobierno ha confirmado que Pedro Sánchez, acompañará a León XIV durante su visita al puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, el jueves 11 de junio.