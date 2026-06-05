Garzón dice tras el portazo del Supremo que no le "apetece en absoluto" volver a ser juez

Hace unos días, trascendió que el exmagistrado Baltasar Garzón había fracasado en su último intento de volver a la judicatura. El Tribunal Supremo decidió desestimar un recurso contencioso administrativo interpuesto por el exjuez contra el acuerdo del pleno del CGPJ que había rechazado por "carencia manifiesta de fundamento" revisar la decisión de expulsarle de la carrera judicial en 2012 por las escuchas del caso Gürtel.

Garzón, que invocaba en su recurso un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU de 13 de julio de 2021 que le daba la razón, dice ahora, no obstante, que en realidad no ambicionaba volver a vestir la toga. En una entrevista en Público con motivo de su nuevo libro, el ahora presidente de la denominada Comisión de la Verdad del Consejo de Memoria Democrática creada por el Gobierno de Pedro Sánchez dice que no quiere volver a ejercer como juez en España.

"Con este sistema judicial no me apetece en absoluto formar parte del ejercicio de la profesión de juez", responde al periodista cuando éste le recuerda su reciente fracaso y le pregunta si echa de menos ser magistrado. "Lo único que yo he procurado", alega, "es que se cumpla un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, ratificado por España y vinculante para España, que señala que hubo una sentencia arbitraria, parcial y sin previsibilidad penal".

El exjuez aprovecha para cuestionar la decisión del Supremo contraponiéndolo a lo que dijo el comité de la ONU: "(…) el Comité ha dicho que los efectos se tienen que reparar. Si no lo entiende así el Tribunal Supremo, volvemos a un problema grave: la interpretación en materia de derechos humanos de la Justicia española es más que cuestionable. Rechazamos cualquier dictamen de organismos de derechos humanos de Naciones Unidas porque creemos que somos los poseedores de la verdad, y no es así".

Cuando se le señala que una hipotética rehabilitación podría llegar tarde, Garzón apunta que ya no podría ejercer "porque ya tengo la edad de jubilación" y dice que su lucha es "una cuestión de principios". Afirma que con su batalla contra su inhabilitación "ya no estoy peleando por mí, sino para que un país democrático cumpla los convenios internacionales de derechos humanos que ha ratificado".

En la entrevista, Garzón aprovecha para volver a negar que mereciera la condena que lo apartó de la justicia ("mi resolución judicial estaba motivada y tenía amparo legal") y se declara "un afectado por una interpretación muy particular de la Justicia española". Tras tocar temas tan dispares como Donald Trump, Netanyahu, operaciones judiciales que él lideró o memoria histórica, habla también de la posibilidad de que Pedro Sánchez no gane las elecciones en 2027, algo que según da a entender con sus respuestas ve absolutamente catastrófico.

"Si no hay un Gobierno progresista, la memoria democrática va a sufrir un detrimento absoluto y probablemente una derogación de la Ley de Memoria Democrática, porque lo estamos viendo en los gobiernos autonómicos", dice el exjuez, que también apunta que "no tienen ningún miedo" a un gobierno "conservador" pero sí a que se introduzcan conceptos como "prioridad nacional", una "amenaza contra la democracia" inaceptable.