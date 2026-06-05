Indignación en la Policía con Marlaska: "El gallo aún no ha cantado y el ministro ya ha mentido tres veces"

El vicepresidente de la Asociación Una Policía para el Siglo XXI, Josema Vallejo, ha cargado contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y contra la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, a raíz de la polémica por los contactos mantenidos con la exmilitante socialista Leire Díez.

Durante una entrevista en La Noche de Cuesta en esRadio, Vallejo ha asegurado no tener "ninguna duda" de que tanto Marlaska como González han faltado a la verdad sobre estos encuentros. "El gallo aún no ha cantado y el ministro ya ha mentido tres veces", ha afirmado.

El representante de la asociación policial puso el foco especialmente en el reconocimiento por parte de la Dirección General de la Guardia Civil de que en una de las conversaciones con Leire Díez se habló del comandante Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo.

Según Vallejo, resulta difícil justificar que la máxima responsable de la Guardia Civil mantuviera conversaciones sobre cuestiones relacionadas con un mando del cuerpo con una persona que no desempeñaba ninguna función institucional: "Una directora general de la Guardia Civil reuniéndose con alguien que no es juez, que no es fiscal, que no es investigadora y hablando de documentación o de una trama que conoce por razón de su cargo es una verdadera locura", ha sostenido.

A su juicio, la directora general no debería abordar asuntos relacionados con investigaciones, documentación o personal del cuerpo fuera de los cauces oficiales: "No puede hablar de absolutamente nada que no sea quedar con alguien para conversaciones completamente inocuas. Hablar de algo del servicio es una verdadera locura", insistió.

Dudas sobre el contenido de las conversaciones

Vallejo también se ha referido a las grabaciones conocidas en las que aparece el capitán Yepes, en las que, según se ha publicado, se intercambió información relacionada con la Unidad Central Operativa (UCO).

El vicepresidente de Una Policía para el Siglo XXI ha sostenido que los hechos conocidos apuntan a que determinadas personas habrían compartido información obtenida por razón de su cargo con terceros ajenos a la investigación. "Parece ser que hay pruebas serias, de hecho están contenidas en el sumario, de que andaban hablando de documentación y de acciones que conocen por razón de su cargo con personas que no eran nadie", afirmó.

Durante la entrevista, Vallejo ha defendido que la estructura jerárquica de la Guardia Civil impide actuar al margen de las órdenes o funciones asignadas: "En la Guardia Civil nadie hace lo que le da la gana. Hacemos lo que nuestros superiores nos ordenan o lo que tenemos encomendado por razón de nuestro cargo", señaló.