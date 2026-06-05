La acusación popular insta a Zamarriego a inhibirse y dejar el caso cloacas del PSOE al juez Pedraz

La acusación popular de Hazte Oír personada en la causa por la cual se investigan las cloacas del PSOE en los Juzgados de Plaza de Castilla se ha posicionado a favor de la inhibición del magistrado Arturo Zamarriego en favor del juez Santiago Pedraz.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, pidió esta semana al titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, que se inhibiese en favor del órgano superior para poder unificar todos los documentos de la causa en la que se investigan las cloacas socialistas de Leire Díez y Santos Cerdán. Pedraz comenzó investigando el presunto amaño de adjudicaciones públicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), por lo que imputó a la fontanera socialista, al socio de Cerdán Antxon Alonso y al expresidente de la SEPI Vicente Fernández. Después de los registros autorizados a estas tres personas, el juez encontró numerosa documentación que avanzaba una investigación que Zamarriego había comenzado meses antes en los Juzgados de Plaza de Castilla, por lo que decidió unificar la causa.

En un escrito presentado ante el juez Zamarriego al que ha tenido acceeso Libertad Digital, la acusación popular se posiciona a favor de que el caso recale en la Audiencia Nacional y que sea Pedraz quien instruya la causa: "Esta parte no se opone al requerimiento de inhibición formulado por la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Plaza n.º 5, de la Audiencia Nacional, a fin de que las presentes Diligencias Previas 1675/2025 se acumulen a las Diligencias Previas 150/2025 que ante dicho órgano se siguen".

"La conexidad e interrelación entre ambas causas resulta patente, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, 25 y siguientes de la LECrim y 65 de la LOPJ, y la acumulación interesada es plenamente coherente con la posición que esta parte ha venido sosteniendo a lo largo de toda la instrucción: que los hechos investigados no constituyen episodios aislados o diferenciables, sino manifestaciones de una misma organización, cuya investigación unitaria es imprescindible para no romper la continencia de la causa y obtener la visión de conjunto que exige una instrucción eficaz (art. 299 LECrim)", expone la asociación.

Asimismo, Hazte Oír pide que se mantegan la unificación de las acusaciones populares y que sea la citada asociación quien lidere la acusación popular unificada en la Audiencia Nacional.