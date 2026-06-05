Desde Montenegro, donde participaba en la cumbre de la Unión Europea-Balcanes Occidentales en Montenegro, Pedro Sánchez ha tenido que hablar del nuevo escándalo en torno a su partido con cientos de folios acorralando al PSOE y a él mismo en una trama destinada, según el sumario, a "proteger los intereses" del Gobierno y su presidente.

Sánchez ha negado ser el "one" de las conversaciones del sumario y ha evitado "entrar en ninguna valoración" antes de afirmar que "nunca avalé ni nunca tuve información ni conocimiento de algo que nunca hubiera tolerado". A las maniobras de Leire Díez contra todo tipo de autoridades las ha calificado de "andanzas" y se ha declarado incluso "también" indignado por todo lo que se está sabiendo.

"Dejemos trabajar a la justicia", ha dicho el presidente, con un rictus muy serio mientras lo negaba todo. Según ha dicho, el PSOE está ahora investigando y analizando toda la documentación, "con rigor y solvencia", y después se sabrán "las acciones que debemos emprender en defensa de la honorabilidad y limpieza del PSOE".

"Mi gobierno es un gobierno limpio, mi partido es un partido integro", ha dicho Sánchez, para quien "las corruptelas de unos pocos no van a enmarañar la enorme tarea" que, según él, está haciendo al frente del Ejecutivo.