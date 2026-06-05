La cloaca del PSOE intentó apartar a Choclán como abogado de Aldama y recabar información de su defensa

El sumario de las cloacas del PSOE revela una conversación entre Leire Díez, el abogado Jacobo Teijelo, y los empresarios Javier Pérez Dolset y Alejandro Hamlyn en la que piden a este último que intente apartar a José Antonio Choclán de la defensa de Aldama. Además, Hamlyn explica el negocio ilícito de los hidrocarburos procedentes de Venezuela. "Es una evasión de todo a lo bestia" cuyo origen sería la "compañía de la vicepresidenta del país", es decir, de la ahora dictadora venezolana Delcy Rodríguez.

El juez Santiago Pedraz levantó el pasado lunes el secreto de sumario de las cloacas del PSOE. Una información relevante que afecta directamente a Ferraz y que le llevó a ordenar la pasada semana varios requerimientos de información en torno a la investigación llevados a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que entró en la sede nacional de Ferraz y en la Dirección General de la Guardia Civil. Ahora, el magistrado levanta el secreto de las actuaciones que le han llevado hasta su decisión de entrada y registro en Ferraz.

En la citada reunión mantenida por videoconferencia, la cloaca del PSOE pide a Hamlyn que intervenga para deshacerse del letrado defensor José Antonio Choclán, que defiende a Víctor de Aldama y ha comandado su estrategia de colaboración con la Justicia, y que "ponga a Jacobo", que podría ser el propio Teijelo, presente en la reunión. Jacobo Teijelo actualmente está imputado en el caso de las cloacas que se dirime en la Audiencia Nacional y ejerce como letrado defensor de Santos Cerdán.

Hamlyn: A Choclán lo tengo que quitar de ahí, de abogado, ¿no? Y le pongo a Jacobo. Leire: Eso es. Dolset: Pero incluso si lo cambias cualquier información que le des a Choclán llegará al otro lado... Hamlyn: No, no le voy a dar nada. Lo que voy a hacer es al revés. Él tiene un becario que se ha hecho muy amigo mío que ahí le voy a sacar información sobre lo que está pasando con el otro. Tú tranquilo. Tú déjame a mí.

Posteriormente, uno de los participantes de la cloaca se interesa por sus relaciones con Venezuela y por el fraude de hidrocarburos pidiéndole al empresario vasco que les informe de cómo funciona el negocio. Este se explaya en la explicación. Habla de una empresa de Aldama en Ginebra y asegura que el petróleo "se compra en República Dominicana con un general" que es "amigo" de Hamlyn. Después ahonda en cómo el petróleo venezolano llega ilegalmente a España.

Hamlyn: El fuel al final se lo vendió a otra empresa que lo vendió el fuel y cambiaron los papeles por Curazao. También los tengo. Llegó aquí, sí. Llegó a Algeciras. Tengo los barcos, tengo todo. Lo compró uno de Gibraltar, que el dueño –de la empresa— es amigo mío. Eso va directamente a las navieras. Estás hablando de un producto de un fueloil en un mercado, yo creo que ahí lo vendieron a Firmed High. Estás hablando de un producto que vale 30 dólares el barril frente a 100 aquí. Estás hablando de una evasión de todo a lo bestia. Son otros mercados y sobre todo, que hay sanciones americanas. Cuando el producto de Venezuela ha estado sumamente barato ha sido por las sanciones americanas. Solo puedes trabajar con la licencia FAC. En este caso, ellos lo que han hecho ha sido contrabando y han traído el producto a una compañía que es de un amigo mío, por cierto. Aquí se los habían fiado. Este lo metían en sus tanques con otro origen y lo vendían en un bunkering. Eso es lo que han estado haciendo. Ahí es donde han ganado el dinero grande. y la compañía que hacía eso es de la vicepresidenta del país, que tiene a su sobrino de testaferro. Yo los conozco. Yo os puedo traer a la mesa a otro que va a contar absolutamente todo si yo lo llamo.

A cambio de seguir ofreciendo información, Hamlyn pedía "un papelito firmado" que le diese beneficios fiscales; algo que ya le había prometido Leire Díez.

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