La cloaca usó la defensa de Koldo para 'freir' a denuncias a la UCO ante la Fiscalía de García Ortiz

La fontanera vinculada al Partido Socialista, Leire Díez aprovechó que el abogado Ismael Oliver había asumido la defensa del exasesor de Ábalos, Koldo García para enviar denuncias y escritos en contra de la Unidad Central Operativa a la Fiscalía General del Estado, encabezada entonces por Álvaro García Ortiz.

"Del análisis del conjunto de los elementos obrantes en la causa se evidencia que, poco después de asumir la defensa de Koldo, la presunta organización investigada se habría servido de esta posición para, en nombre de Koldo, emitir una serie de denuncias y escritos contra la Unidad Central Operativa, la mayor parte de ellos dirigidos a la Fiscalía General del Estado, cuyo objetivo, o uno de ellos, habría sido poner en duda la credibilidad de la Unidad. Con este mismo fin y en el marco del plan ideado, además habrían pretendido dar difusión a estas denuncias a través de medios de comunicación", señala un informe de la UCO contenido en el sumario del caso, al que ha tenido acceso Libertad Digital.

La primera referencia a esta operativa es de mediados de marzo del año 2025. Oliver le escribe a Leire: "yo empiezo esta semana en la fiscalía general con una denuncia de Koldo e inicio a cuestionar ese supuesto acuerdo y a que se identifique al alto mando de la UCO que participó del supuesto acuerdo y se lo voy a pedir al fiscal general". Además, en el mismo mensaje hace referencia que se debe "ir a por Alejandro Luzón". En la misma conversación Oliver señala más tarde que "tengo en cartera 2 denuncias más ante la misma fiscalía general. Una a la semana. Tres semanas".

En otro mensajes, de ese mismo día se desprende que Oliver "muestra interés en conocer la identidad de los Agentes de la UCO que habrían confeccionado los informes 'del Fiscal General'; 'en su caso de Begoña'; 'el de hidrocarburos'; 'el famoso caso KOLDO', para disponer de las coincidencias -se entiende que Oliver se estaría refiriendo a las coincidencias en los números de identificación profesional de Jos Agentes de la UCO que habían confeccionado dichos informes- ", según recoge la UCO.

En una conversación días más tarde sobre otro escrito que había confeccionado Oliver, este apunta al uso mediático que se les puede dar. "Tenemos que ver eso en su conjunto como una batería de escritos y luego hemos de pensar y meditar bien el uso mediático creo que eso sí que habría que dosificarlo. Puede servir algunos días para parar o para eclipsar algunas noticias. Si hacemos un uso repartido y adecuado", señaló Oliver.

En otra conversación de principios de abril Oliver informa a Leire del estado de la "confección y presentación" de escritos ante la Fiscalía General del Estado. "Esto es la tercera denuncia entre el fiscal general que involucra la UCO y el lunes va a la cuarta, que es la de Telecinco, donde expresamente se dice que las fuentes de la información de la violencia de género proceden directamente de la guardia civil", escribió Oliver.

En relación a estos escritos Oliver volvió a informar a Díez días más tarde de la presentación del quinto documento. "Hoy hemos presentado la 5 denuncia ante el fiscal general. Y denunciamos a la UCO y al confidencial y a T5". Ese mismo día Oliver le preguntó a Díez "¿La fiscalía va a decir algo o hacer algo?", a lo que le contesta: "el jueves te cuento cosas, ¿te parece? Parece que la Fiscalía ha arrancado a hacer cosas".

Días antes de la referencia a que la Fiscalía "ha arrancado a hacer cosas" se habría celebrado "una reunión en la Fiscalía General del Estado, en la que habrían intervenido, al menos, Leire y Teijelo", según recoge la UCO.

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