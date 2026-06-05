La Fiscalía ve "necesario profundizar" en los pagos del PSOE y del PSC a Leire Díez desde 2024 a la actualidad

El Ministerio Fiscal ha considerado procedente la petición de los pagos del PSOE y el PSC a Leire Díez realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz al considerar "necesario profundizar" en ellos; por lo que se adhiere a la petición de la UCO realizando algunas consideraciones a la misma.

El juez de la Audiencia Nacional aceptó la petición de la UCO, que le instaba a que requiriese a distintas entidades bancarias los movimientos de las cuentas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desde el año 2024 hasta la actualidad. De hecho, ahondaba en su escrito en que era necesario pedir a la Agencia Tributaria un "informe de suministros" con datos fiscales de los años 2024 y 2025 relacionados con el PSOE y el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) y las personas investigadas.

En un escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso Libertad DIgital, el Ministerio Público "entiende que la diligencia solicitada para recabar la documentación patrimonial (a través de la AEAT) y bancaria de las personas físicas y jurídicas que se recogen en el oficio, resulta conducente en derecho y se debe acceder a su práctica, pero en los concretos términos que se citan en el presente informe".

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