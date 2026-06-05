Anticorrupción ve "necesario profundizar" en los pagos del PSOE y del PSC a Leire Díez desde 2024 a la actualidad

El Ministerio Fiscal ha considerado procedente la petición de los pagos del PSOE y el PSC a Leire Díez realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz al considerar "necesario profundizar" en ellos; por lo que se adhiere a la petición de la UCO realizando algunas consideraciones a la misma.

El juez de la Audiencia Nacional aceptó la petición de la UCO, que le instaba a que requiriese a distintas entidades bancarias los movimientos de las cuentas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desde el año 2024 hasta la actualidad. De hecho, ahondaba en su escrito en que era necesario pedir a la Agencia Tributaria un "informe de suministros" con datos fiscales de los años 2024 y 2025 relacionados con el PSOE y el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) y las personas investigadas.

En un escrito de la Fiscalía Anticorrupción al que ha tenido acceso Libertad DIgital, el Ministerio Público "entiende que la diligencia solicitada para recabar la documentación patrimonial (a través de la AEAT) y bancaria de las personas físicas y jurídicas que se recogen en el oficio, resulta conducente en derecho y se debe acceder a su práctica, pero en los concretos términos que se citan en el presente informe".

En este sentido, la Fiscalía intenta acotar las diligencias del juez Pedraz asegurando que es necesario profundizar en las cuentas bancarias en las que figuran como titulares, autorizados o cualquier otra figura los imputados; pero especifica que debe ser la Agencia Tributaria y no las entidades bancarias las que aporten esta información.

"La Fiscalía interesa que se señale por la UCO aquellas concretas cuentas bancarias en las que Leire Díez haya recibido pagos en relación con los hechos que en relación con estos hechos se investigan y las cuentas de las que procederían esos pagos a fin de que sean esas cuentas bancarias las que sean aportadas a la causa", especifica.

Además, la Fiscalía apoya que se recabe toda la información posible de los cobros en efectivo, así como los posibles pagos del PSOE a la cloaca dirigida por la fontanera Leire Díez y por el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán por medio de presuntas sociedades interpuestas. Así, recalca la necesidad de contar con las facturas emitidas y pagadas por el partido político; por Zaño Sociedad Consultores –la empresa de Gaspar Zarría—; por el propio Zarrias; por el abogado Ismael Oliver Romero y su despacho; por el medio de comunicación de Patricia López y Leire Díez Crónica Libre; por el letrado Jacobo Teijelo y por varias sociedades mencionadas por la UCO.

En este marco, la Fiscalía deja la puerta abierta a nuevas diligencias que sean más amplias conforme la investigación lo requiera: "Es en el marco de este imbricado sistema de soporte económico a esas ilícitas actuaciones donde encuentra justificación la medida de investigación que ahora se solicita, pero circunscrita a las concretas cuentas bancarias de los investigados que se tengan identificadas como relacionados con los pagos efectuados en relación con los hechos investigados. Todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la posterior instrucción de la causa y la posibilidad de ampliar las pesquisas si se aportara nueva y relevante información que las justificara".

El enchufe de Jaén y la intervención de "Félix"

Asimismo, la Fiscalía pide que se recabe información sobre la empresa pública RESIDUDOS URBANOS DE JAEN SA, en la que presuntamente intervino la mano derecha de Santos Cerdán, Juanfran Serrano, para colocar a la denunciante –y a su pareja— del fiscal José Grinda. Además, pide requerir al Ministerio de Justicia de Félix Bolaños que remita la información pertinente acerca de la nacionalidad española que podría haber recibido un exalto cargo del Régimen Venezolano a raíz de su colaboración con las cloacas del PSOE.