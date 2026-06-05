La trama del PSOE involucró a "Félix" y a Escrivá en un favor para su colaborador ex alto cargo del régimen venezolano

La cloaca del PSOE involucró al exministro y gobernador del Banco de España José Luis Escrivá y a "Félix", que podría referirse al ministro de Justicia Félix Bolaños, en un favor destinado a un colaborador de Leire Díez, el ex alto cargo del Régimen Bolivariano de Venezuela de Hugo Chávez, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas.

El juez Santiago Pedraz levantó el pasado lunes el secreto de sumario de las cloacas del PSOE. Una información relevante que afecta directamente a Ferraz y que le llevó a ordenar la pasada semana varios requerimientos de información en torno a la investigación llevados a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que entró en la sede nacional de Ferraz y en la Dirección General de la Guardia Civil. Ahora, el magistrado levanta el secreto de las actuaciones que le han llevado hasta su decisión de entrada y registro en Ferraz.

Uno de los informes de la UCO a los que ha tenido acceso Libertad Digital, define de esta manera al ex alto cargo de la dictadura venezolana: "Esta persona ocupó el cargo de Viceministro de Energía de Venezuela entre 2002 y 2007 y, según fuentes abiertas, se habría visto involucrada en varias causas judiciales en España, donde habría sido investigada. Entre ellas, destaca el caso Columbus, en el que Nervis habría participado en el uso instrumental de la empresa Columbus One Properties para presuntamente blanquear dinero ilícito procedente de PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela". La causa la comenzó a investigar el juez Juan Carlos Peinado junto al fiscal José Grinda, ambos objetivos de la cloaca. Además, habría servido como facilitador de información y/o la gestión de encuentros de interés para la cloaca del PSOE.

Nervis participó en la operación en la que se encontró a la demandante del fiscal José Grinda para recabar información en su contra e intentar extorsionarle para que consiguiese el archivo de causas en las que se investigaba la presunta corrupción del entorno de Pedro Sánchez. A cambio de esta colaboración con las cloacas, la fontanera socialista Leire Díez intermedió para que el Estado le hiciese un favor y lo nacionalizase como español.

"Félix" entra en escena

"Coincidiendo temporalmente con algunas de las gestiones relativas al fiscal Grinda, Nervis envió a Leire el enlace de la sede electrónica del Ministerio de Justicia —para la consulta de expedientes de nacionalidad española por residencia— y una captura de pantalla relativa al expediente de solicitud núm. R573261/2024, correspondiente a una petición suya. Este expediente se encontraba en estado de tramitación, estando pendiente la solicitud de 'informes preceptivos oficiales'. En suma, Nervis acompañó el pantallazo anterior con: 'Hoy ha habido un cambio de estatus. Creo que estamos en un punto clave', a lo cual Leire contestó: 'Lo he mandado para que lo miren'", desgrana el informe.

Este tema se repite en varias de las conversaciones de la cloaca del PSOE, concretamente entre Leire Díez y Nervis y su abogado, Ismael Oliver. En una de estas, Leire Díez hace referencia a una posible coincidencia entre ella y "Félix", pero sin haber podido hablar del tema: "Y ya se me ha escapado ayer Félix". Más tarde, hace referencia de nuevo al tema asegurando que el entonces secretario de Organización socialista Santos Cerdán había hablado con "Félix": "Ayer me dijo Santos que le había dicho Felix que el motivo —de que se le hubiese rechazado la nacionalidad— era por la causa en la AN —Audiencia Nacional— en la que le piden 9 años. ¿Es Duro?". Con 'Duro', se refiere a la causa de Duro Felguera.

Escrivá, al tanto

El letrado le responde que a la mujer de Nervis sí que le han dado la nacionalidad y que también está imputada: "Amiga, da la impresión de que aquí hay alguien o que no se entera o no están haciendo nada". Díez responde que "no es que no se la vayan a dar", sino que es "lo que han argumentado". En este punto, la cloaca intermedió entre Oliver y el Gobernador del Banco de España: "OLIVER recuperaría esta cuestión varias veces iniciado el año 2025, incluyendo en una de sus conversaciones, entre sus peticiones, una entrevista con el gobernador del Banco de España José Luis Escrivá Belmonte o alguien de su confianza. Sobre este particular, cabe hacer constar que en 2021 Nervis habría abierto una cuenta bancaria en España, la cual le habría sido cerrada posteriormente por intervención del Sepblac".

Es entonces cuando la fontanera se pone en contacto con "Hana", eurodiputada socialista que había desempeñado un puesto en la Secretaría de Estado de Migraciones. Según se desprende en una conversación con Ismael Oliver, Hana llegó hasta Escrivá y medió por la cloaca: "Buenos días, Ismael. Me acaba de llamar Hana. Le ha pedido Escrivá que mandemos un escrito explicando lo que ha pasado, en qué entidades tienen el dinero y demás, para que lo estudien".

Consiguió la nacionalidad y la cuenta bancaria

"Tras la consulta de las bases policiales, se ha podido comprobar que Nervis dispone actualmente de DNI, así como que procedió a la apertura de una cuenta bancaria en la entidad Santander, si bien la misma se encuentra actualmente cerrada", sentencia el informe.

Nervis también habría sido, según la UCO, un contacto necesario para los presuntos negocios ilícitos de la trama SEPI, con la que Leire Díez y Vicente Fernández habrían conseguido mordidas a cambio de influir en la adjudicación de contratos públicos.

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