Las cloacas del PSOE apuntaron a Marlaska para 'comprar' a jueces de la Audiencia Nacional: "Que hable con Guevara"

Las cloacas del PSOE apuntaban al ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska para 'comprar' a jueces de la Audiencia Nacional: "Que hable con Guevara".

Libertad Digital ha tenido acceso a una nueva agenda de la fontanera socialista Leire Díez en la que se muestran nuevas anotaciones sobre los objetivos de las cloacas del PSOE de Pedro Sánchez. Todo ello, en el marco de la investigación que efectúa el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.

En una de las páginas del cuaderno se cita al actual ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska bajo un epígrafe titulado "acción política". Leire Díez anota: "Marlaska que hable con Guevara", en alusión al magistrado y actual presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, Alfonso Guevara.

Se da la circunstancia de que el propio Marlaska fue compañero de Guevara en la Audiencia Nacional. El actual ministro del Interior fue titular de varios Juzgados Centrales de Instrucción y presidió a su vez la Sala Penal de la Audiencia Nacional. Tras citar a Marlaska y a Guevara, la fontanera apunta "posibilidad de ascenso". Leire Díez escribe nuevamente la palabra Guevara y la subraya dos veces.

Rajoy y SITEL

A continuación, hace referencia al expresidente del Gobierno del PP, Mariano Rajoy: "Rajoy-aceite de Redondela. Fecha oposición antes de haber acabado la carrera. Se declara la normativa del 2014 cuando Europa pedía Transparencia".

Después, la agenda recoge otro epígrafe denominado SITEL, en alusión al sistema de escuchas que utilizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para grabar llamadas y efectuar escuchas telefónicas. Leire apunta: "Sistema espionaje de uso libérrimo que no necesita autorización judicial".

La fontanera también menciona el caso Lezo que investiga en la Audiencia Nacional que salpica al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Acto, seguido nuevo epígrafe con la palabra "Aldama" en referencia al empresario investigado en la trama Koldo, Víctor de Aldama y anotaciones de cantidades de carburante: "150.000 toneladas gasoil. 50.000 toneladas gasolina 1/3 Repsol. Contrato de compra derechos CLH".

Los mensajes de Sánchez y Ábalos

Leire Díez escribe la fecha 27-1-2025 y hace referencia al presidente del Gobierno Pedro Sánchez y al exministro de Transportes, José Luis Ábalos.

"UCO tiene todos los whatsapp entre el presidente y Ábalos. Lo han intentado blanquear diciendo que ha habido un confidente pero no han dado el nombre", señala.

"Está detrás el PP y el que lo aflora es Gordillo Moreno. Lo aflora y saca en el Congreso esa información. Mañana toman declaración a Ábalos entre 19.00-19.30. Copia de la denuncia", concluye.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com