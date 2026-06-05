Los sindicatos, con Sánchez: criticar al Gobierno "no contribuye nada a defender a los trabajadores"

En medio del nuevo terremoto que azota al Gobierno y de las más o menos tímidas reacciones de sus socios, los sindicatos han elegido ponerse del lado del PSOE y de las voces a las que no les basta la avalancha de indicios del extenso sumario de las cloacas del PSOE.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha hablado del caso cloacas ante los medios en la clausura de las jornadas Construyendo un sindicato más verde. Sobre lo conocido hasta ahora, Álvarez ha considerado que se trata una "filtración por píldoras" para que todo tenga "una relación con cuestiones que están por ver qué es lo que ha pasado". Sobre la instrucción, ha exigido que continúen las investigaciones, que "sean transparentes, pero sobre bases objetivas": "Vamos a dejar trabajar a los jueces".

El máximo responsable de UGT sí ha reconocido que la credibilidad del Gobierno tras el estallido del caso Leire "seguramente" quede tocada. "No seremos nosotros quienes la toquemos más, porque a mí me parece que eso no contribuye para nada a defender los derechos de los trabajadores", ha aclarado después, poniendo en duda que Díez consiguiera sus objetivos. En medio de estas consideraciones, sí ha señalado que hay que esclarecer "qué ha pasado" y qué responsabilidades políticas puede tener el PSOE "si es que tiene".

Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, sí ha señalado en una entrevista en RNE que el PSOE "tiene que dar bastantes explicaciones", señalando "la gravedad de algunos de los hechos que están encima de la mesa", pero en línea de lo apuntado por Álvarez ha pedido que se traslade "al terreno probatorio" para que la Justicia haga "lo que tenga que hacer".

Además, ha criticado procesos como el de David Sánchez, apuntando que es "bastante poco sostenible" y que "cuanto antes concluya mejor". Sobre el conjunto de casos de presunta corrupción ha apuntado que pueden crear la sensación en las personas de que "todo es igual de que nada vale para nada", así como un sentimiento de desafección "con la cosa pública" en un momento en el que considera que es necesario "reforzar los institucional, lo público y al Gobierno".

Asimismo, ha agregado que es "partidario de que no se pudieran adelantar las elecciones", ya que en su opinión cree que esa posibilidad puede "generar incentivos bastante perversos en la gestión de tiempos electorales". Para Sordo, de cambiarse el gobierno antes de lo previsto, debería hacerse con una moción de censura.