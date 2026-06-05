Los vecinos de un pueblo de Menorca quieren acabar a tiros con 200 pavos asilvestrados: "No dejan ni un melón entero"

Hay pueblos que tienen problemas con las palomas. Otros, con las gaviotas, las ratas, las cucarachas... Y luego está Ciutadella (Menorca), donde los vecinos de varias fincas agrícolas llevan meses lidiando con una invasión de pavos reales asilvestrados.

La colonia, formada por más de 200 ejemplares asilvestrados, se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los agricultores del sur del municipio. Los animales campan a sus anchas entre las zonas de Son Catlar y Son Saura y han encontrado en los cultivos un menú difícil de rechazar.

Los propietarios de las fincas denuncian que los pavos llevan años multiplicándose y que los daños en las cosechas son cada vez mayores: "No dejan ni un melón entero". La paciencia parece haberse agotado y, según informa Menorca.info, algunos afectados ya han iniciado los trámites para obtener permisos especiales para abatir parte de la población. En la solicitud han aportado los datos de los cuatro cazadores que van a intervenir en la acción cuando se autorice.

Lo más llamativo es que nadie tiene demasiado claro cómo empezó todo. Según fuentes locales, la colonia podría proceder de ejemplares escapados de propiedades privadas o liberados hace años. Sea cual sea su origen, los pavos han encontrado en esta zona de Menorca un lugar ideal para prosperar y reproducirse hasta superar los dos centenares de ejemplares.

Sin embargo, acabar con ellos no será tan sencillo como cargar una escopeta. Actualmente es periodo de veda y la caza está prohibida. Además, antes de autorizar cualquier actuación, las administraciones deben evaluar si existe una situación de sobrepoblación y determinar el alcance real de los daños. Además, las operaciones previstas podrían realizarse de noche y con focos, una circunstancia que complica notablemente el dispositivo.

La posibilidad de que los pavos reales acaben abatidos ha provocado la reacción de formaciones animalistas. PACMA ha solicitado al Govern balear que suspenda cualquier permiso que autorice el uso de armas de fuego contra estas aves. La formación considera que la caza es una medida "cruel e innecesaria" y reclama que se estudien métodos alternativos "más éticos".