Marlaska mantiene a Mercedes González pese a sus mentiras sobre las cloacas del PSOE

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sigue sosteniendo en su puesto a la actual directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, pese a que mintió cuando negó en varias ocasiones que se hubiese reunido con Leire Díez, la fontanera que dirigía las cloacas del PSOE que querían acabar con cualquier tipo de investigación judicial al entorno del presidente del Gobierno, una trama que está siendo investigada por la Audiencia Nacional.

Mantiene en el cargo a González también pese a que la propia directora del Instituto Armado ha reconocido en las últimas horas, a través de un comunicado difundido por la Dirección General de la Guardia Civil, que la fontanera del PSOE le pidió en uno de esos encuentros que rehabilitara al comandante Rubén Villalba, que había sido apartado de su puesto por estar investigado por los tribunales por parte de la trama Ábalos-Koldo.

Pero para Marlaska, esa conversación y petición sobre el futuro laboral del comandante Villalba no tiene importancia suficiente porque Mercedes González, que mintió al negar que se hubiera reunido con Leire Díez y en las últimas horas ha reconocido dos encuentros, dice ahora que acabó de inmediato la conversación con Leire Díez y nunca más volvió a reunirse con ella en cuanto apareció sobre la mesa el asunto del comandante Villalba.

"Me remito al comunicado de la directora de la Guardia Civil en parámetros de una reunión o un encuentro, me da igual como lo queramos llamar, donde ella no entiende que se va a hablar de nada así y finalmente es cuando saca Leire el tema de a ver si puede volverse a reponer en su puesto al comandante Villalba. Y en ese momento, y me remito al comunicado, la directora da por cerrada la conversación y no tiene ninguna otra", dice el ministro.

"Distinto hubiera sido si esa reunión hubiera sido para poder discutir sobre ese tema, que hubiera sido evidentemente inviable. Pero si es una reunión, encuentro, como queramos llamarlo, como otros de los dos o tres que haya podido mantener, y que ya ha referido en su escrito, y que no iba dirigido sino que en el desarrollo se dice algo al respecto y alguien se levanta, me parece que no tiene, vuelvo a decir, relevancia", ha continuado el ministro.

"No tuvo ningún contacto con Leire donde se hablase sobre la trama", ha añadido restando importancia al tema del comandante "Si hubiera algún mínimo tipo de pruebas de que no es verdad lo que dice, evidentemente conllevaría otra respuesta", ha continuado, tras lo que ha vuelto a decir que está "convencido de su honorabilidad", algo que ha reiterado en varias ocasiones durante los últimos días.

Las palabras de Marlaska se han producido durante la presentación oficial del dispositivo de seguridad por la visita del papa León XIV. Un acto en el que ha dejado otras preguntas por responder, como cuándo conoció que se habían producido las reuniones Leire Díez-Mercedes González o si cuando el ministro dijo que no se habían celebrado esas citas mintió deliberadamente para proteger a su subordinada o si por el contrario fue su subordinada quien le engañó a él.