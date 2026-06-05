Nueva libreta de Leire Díez: "Pedro no se fía del DAO, DGP investiga a la UCO"

Libertad Digital ha tenido acceso a una nueva agenda de la fontanera socialista Leire Díez en la que se muestran las anotaciones realizadas en 2025. En estas se puede leer: "Pedro no se fía del DAO. DGP investiga a la UCO".

Todos estos apuntes y anotaciones manuscritas de la fontanera del PSOE son ya investigados y analizados por la UCO en el marco de la trama Sepi que investiga el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Precisamente, este miércoles el magistrado solicitaba la inhibición de la investigación de las cloacas del PSOE que efectuaba el titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, Arturo Zamarriego.

La página en la que se habla de esta relación de desconfianza de "Pedro", que sería el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; se encuentra escrita en el 9 de enero de 2025, si bien es necesario recalcar que no se conoce con exactitud que Leire utilizase las agendas en el día y no como simples libretas en las que escribir sin tener en cuenta la fecha en la que lo estaba haciendo.

En la libreta se puede leer el siguiente contexto: "Se ha interceptado los mensajes entre el presidente y Ábalos". "Mañana tenemos la copia. DOCUMENTACIÓN: Diario de sesiones del Congreso e informe de la UCO". "O Pegasus o que el propio Ábalos", asegura la nota manuscrita por Díez, que podría referirse a la procedencia de esos mensajes que fueron publicados por los medios de comunicación.

"Cuando han Comido con el Comisaro les ha dicho que Moncloa estaba esperando la denuncia. Comisario jefe de policía judicial DAO, Paco Pardo y Moncloa. Pedro no se fía del DAO. Le pone una vela a Satanás y otra a Jesucristo. La puede filtrar. Soltarlo a la prensa. DGP investiga a la UCO".

Por estas notas manuscritas se entiende que Moncloa tuvo una comida con el Director General de la Policía, Francisco Pardo. En esa comida habrían urdido para que la Policía dependiente de Fernando Grande-Marlaska investigue a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que se encuentra investigando la presunta corrupción del entorno de Pedro Sánchez.

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