"Reunión con P.S." y "cambiar relato": las dos anotaciones que aparecen en la agenda de Leire Díez

La fontanera Leire Díez apuntó en su agenda el mensaje "Reunión con P.S." y líneas más abajo escribió otra anotación que hace alusión a un cambio de "relato". Por las siglas "P.S." podría tratarse de una referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Las diferentes pruebas manuscritas elaboradas por Leire Díez sirven a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para recabar pruebas de la cloaca del Partido Socialista en la causa de la trama SEPI que investiga el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.

Una de las agendas de Díez, en cuya portada se puede leer "Cantabria 2025", y a la que ha tenido acceso Libertad Digital, aparecen varias anotaciones en el día 3 de enero. Entre ellas la anotación de la reunión con "P.S.". Sin embargo, debajo de ese comentario se puede leer la fecha "19/2/2025" y los nombres de "Emma López" y "Belen (Óscar Puente). Además de un mensaje que dice: "cambiar relato".

Si se atiende a la fecha del 19 de febrero de 2025, la página oficial de La Moncloa se puede ver que el Presidente del Gobierno mantuvo "un encuentro con el presidente de la República Árabe de Egipto, Abdelfatah Al-Sisi, en el Complejo de la Moncloa" a las 10:30 de la mañana después de acudir a las 9:00 al Congreso de los Diputados.

El último evento registrado ese día en la agenda de Sánchez es a las 13:30. El presidente "asiste al almuerzo que ofrecen SS.MM. los Reyes en honor al presidente de la República Árabe de Egipto, Abdelfatah Al-Sisi, en el Palacio Real de Madrid".

"Pedro no se fía del DAO"

En otra de las notas, tal y como ya ha publicado este diario, se puede observar otra anotación que podría apuntar al presidente del Gobierno. "Pedro no se fía del DAO. DGP investiga a la UCO". En este caso, el mensaje aparece apuntado en la página correspondiente al día 9 de enero de 2025, aunque no se sabe si Díez usaba la agenda sin atender a la fecha.

En este contexto se pueden leer mensajes como:"Se ha interceptado los mensajes entre el presidente y Ábalos", "Mañana tenemos la copia. DOCUMENTACIÓN: Diario de sesiones del Congreso e informe de la UCO" u "O Pegasus o que el propio Ábalos".

En otra de las páginas aparece también mencionado el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska bajo un epígrafe llamado "acción política" y en el que Díez apunta "Marlaska que hable con Guevara". Este mensaje sería en alusión al magistrado y actual presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, Alfonso Guevara.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com