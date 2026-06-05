Santos Cerdán niega ser el 'capo' de las cloacas del PSOE: "Reivindico mi inocencia"

El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha vuelto a negar las últimas informaciones de la UCO que le señalan y que le sitúan como presunto responsable de la red dedicada a "proteger los intereses puestos en juego" en causas judiciales "con afectación al PSOE, y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente".

En un comunicado remitido a los medios, el exdirigente socialista muestra su "más absoluta y radical negativa" a la idea de haber tenido cualquier papel de liderazgo en el caso de las cloacas del PSOE.

También niega cualquier vínculo estructural con la denominada fontanera Leire Díez y con el denominado grupo Hirurok —"nosotros tres", en euskera—, bajo la lupa de la Audiencia Nacional. En ese punto, Cerdán es tajante al asegurar que no existe "relación orgánica alguna, y mucho menos de superioridad".

El exsecretario habla además de una "campaña mediática" que, según afirma, ya habría vivido en el pasado tras su imputación en el caso Koldo por supuestos amaños en obra pública, y en la que el objetivo "no es investigar delitos, sino destrozar personas". "Ante esta gravísima situación reivindico mi inocencia", cierra Cerdán.