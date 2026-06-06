Leire Díez buscó cambiar la estrategia jurídica del PSOE tras la salida de Aldama de prisión: "Esto es un desastre"

La fontanera vinculada al Partido Socialista, Leire Díez, se puso en contacto con el abogado Ismael Oliver tras la salida del empresario Víctor de Aldama de prisión para avisarle de que "Santos" iba a reunirse con él para tratar cuestiones relacionadas con la estrategia jurídica del PSOE. "Esto es un desastre", escribió Díez.

Este lunes el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, levantó el secreto de sumario de la causa que investiga las cloacas del PSOE después de que solo una semana antes agentes de la UCO hayan entrado en la sede del PSOE con el objetivo de recabar información para la causa.

"Han soltado a Aldama. De traca. He hablado con Santos, se reunirán contigo para hablar de la estrategia jurídica del partido y la defensa porque esto es un desastre", escribió Díez a Oliver el día de la salida de Aldama de prisión, según se desprende de un informe de la Unidad Central Operativa, al que ha tenido acceso Libertad Digital.

Al día siguiente, Díez, en una conversación con Vicente Fernández, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), le comentó que "al fin ayer parece que mi empeño en cambiar la estrategia jurídica del partido ha calado y lo haremos con Ismael. Y Jacobo".

"A partir de este momento, tanto Teijelo como Oliver habrían sido integrados en la presunta organización investigada, participando como asesores cualificados en materias jurídicas, percibiendo fondos provenientes del partido, participando en las actividades supuestamente delictivas que estos venían desarrollando y, en definitiva, convirtiéndose en dos integrantes má1s de la misma, haciéndolo bajo la dirección y coordinación de Leire", añade la UCO.

El mismo día de la conversación entre Díez y Fernández, la primera señaló en relación a la estrategia a seguir que "esa la tengo meridianamente clara". De igual manera, en el mismo mensaje señaló que "todo el mundo mira hacia mí, pero no sabes el esfuerzo que me supone dar esperanzas a unos, contener a otros, negociar con quien sabe más que yo, tirar de una estructura elefantiásica. Que me sigan respetando -y sé que lo hacen-, ya me parece un milagro".

Por otro lado, a principios de diciembre de 2024, Díez hace referencia en una conversación con Oliver a su intención de celebrar una reunión en la que estaba previsto que acudiesen al menos el abogado, Santos Cerdán y ella. "A partir de ese momento, los mensajes entre ambos se centraron en la preparación de esa reunión, otorgando relevancia a la misma e incluso desarrollando reuniones previas entre ambos de cara a su preparación", recoge la UCO.

Sobre los asuntos que se tratarían en la reunión, Díez plantea a Oliver que él traslade lo que considere. "Yo creo que es mejor que hoy hablemos de lo que tú querías trasladar. Vamos a sentar bases y luego ya entrará quien tenga que entrar", señaló Díez, a lo que respondió Oliver: "Yo quiero trasladar que deberían reconsiderar la estrategia de defensa y de comunicación, y eso no sé si se puede decir o si me corresponde a mí decirlo", añadiendo seguidamente: "Y quiero ofrecerme a ayudar en lo que considere que puedo ayudar sin ningún interés más que ayudar".

El último de los mensajes que recoge la UCO sobre este tema es de Oliver, en el que se resumen los puntos que se tratarán en la reunión con Cerdán: "(...) de un lado la creación, constitución de la asociación y otro lado hacerle saber mi opinión (que por otra parte creo que debe ser muy compartida) que debería de revisarse la estrategia de defensa y de comunicación del partido en relación a algunas cosas. Tanto las que afectan directamente al partido como a Sánchez".

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