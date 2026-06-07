El Falcon aterriza en el Primavera Sound: Sánchez convierte un festival de música en acto "oficial"

Del recibimiento al Papa a la zona VIP de un festival en cuestión de horas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, protagonizó este sábado una jornada que para muchos resultaría imposible con su aparente apretada agenda institucional. Sin embargo, siguiendo con la tónica general de los últimos días, mientras los innumerables casos de corrupción le acorralan, él sigue haciendo vida normal, e incluso de disfrute.

Tras participar junto a los Reyes en la recepción al papa León XIV en Madrid, el jefe del Ejecutivo puso rumbo a Barcelona para asistir al famoso festival Primavera Sound, una cita musical de primer nivel internacional. Lo hizo acompañado de su esposa, Begoña Gómez, a pesar de que el evento no figuraba en la agenda oficial hasta las 19:00 horas, apenas dos horas antes de dejarse ver en la zona VIP del recinto.

En vez de ir en coche o en AVE, el presidente decidió confirmarlo en su agenda a pocas horas de empezar, por lo que, para llegar, utilizó el Falcon, dotando así de carácter institucional a una actividad de naturaleza privada, usando una vez más los medios públicos para disfrute personal.

En Barcelona, Sánchez se reunió con el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, en compañía de sus respectivas parejas, en un intento de reforzar la apariencia oficial del desplazamiento. También coincidieron otras autoridades como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la consellera Sònia Hernández.

Ajeno a la presión política y a las polémicas que rodean a su Gobierno, el presidente recorrió el recinto fuertemente escoltado por un amplio dispositivo de seguridad que limitó el acceso de otros asistentes. Algunos de ellos denunciaron dificultades para moverse por el recinto debido a los cortes puntuales del dispositivo de seguridad del presidente.

Sánchez disfrutó de un cartel que incluía a bandas como Gorillaz, My Bloody Valentine o The xx, además de la actuación sorpresa de Olivia Rodrigo, una de las más celebradas de la noche.

Óscar Puente alardea de presidente

Desde la zona VIP, el presidente seleccionó cuidadosamente sus encuentros. Su equipo de comunicación se encargó de difundir imágenes del momento en redes sociales, donde se le pudo ver conversando con Damon Albarn o con la cantante Amaia en el backstage.

Además, por si los vídeos que han circulado fueran pocos, Óscar Puente ha utilizado de nuevo las redes sociales para alardear del presidente, publicando un vídeo resumen de su jornada en el festival y con un mensaje en tono irónico para Feijóo: "Inalcanzable para Alberto".

El Corpus Christi representa el acto de compartir, la esperanza y el futuro. Así lo ha transmitido hoy León XIV. pic.twitter.com/eBiqvMNl3L — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) June 7, 2026

El líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo no se ha pronunciado al respecto ya que se encontraba desde primera hora de la mañana en la multitudinaria celebración de la misa del Corpus Christi presidida por el papa León XIV, donde la única representante del Gobierno ha sido la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.