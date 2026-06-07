Leire Díez preparaba el relato del PSOE contra las acusaciones populares: "Denuncia falsa, acoso, extrema derecha"

La fontanera socialista Leire Díez preparaba en sus agendas los argumentos del PSOE contra las denuncias presentadas contra la presunta corrupción de sus dirigentes y el entorno de Pedro Sánchez.

El juez Santiago Pedraz levantó el pasado lunes el secreto de sumario de las cloacas del PSOE. Una información relevante que afecta directamente a Ferraz y que le llevó a ordenar la pasada semana varios requerimientos de información en torno a la investigación llevados a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que entró en la sede nacional de Ferraz y en la Dirección General de la Guardia Civil. Ahora, el magistrado levanta el secreto de las actuaciones que le han llevado hasta su decisión de entrada y registro en Ferraz.

Según la última agenda de Leire Díez a la que ha tenido acceso Libertad Digital, la fontanera socialista no solo anotaba estrategias judiciales y de fontanería, sino que también recalcaba cuál debía ser el relato del PSOE ante los numerosos casos de presunta corrupción que atañen al presidente del Gobierno. En una de las hojas habla de una denuncia presentada ante los Juzgados de Plaza de Castilla como contexto para tumbar la credibilidad de las acusaciones populares: "Arturo Zamarriego ha echado abajo esas querellas. No les da validez. No son conexas con las que tienen allí".

Así, debajo de este razonamiento, Díez sentencia con el siguiente argumento, que ha sido esgrimido en numerosas ocasiones por los dirigentes del PSOE: "Denuncia falsa". Posteriormente, Díez escribe el nombre del letrado defensor del empresario Víctor de Aldama, José Antonio Choclán, al que la cloaca intentó apartar del caso y buscar información sobre su estrategia con Aldama.

Después, resaltado mediante un asterisco se encuentra: "Hazte Oír. Lo que sí me ha llegado es el mensaje: extrema derecha, derecha, acoso". En la siguiente hoja se puede leer cómo la propia Díez se preparaba para su defensa judicial: "José Grinda y Stampa, Zamarriego los ha escuchado en la causa. Koldo, Ábalos, Cerdán; no he colaborado nada con ellos".

La cloaca, contra Choclán

En este marco, cabe recordar que, en una reunión entre Leire Díez, el abogado Jacobo Teijelo y los empresarios Javier Pérez Dolset y Alejandro Hamlyn, la cloaca del PSOE buscó apartar a Choclán de la defensa de Aldama para "poner" a "Jacobo", que podría ser el propio Teijelo, presente en la reunión. Jacobo Teijelo actualmente está imputado en el caso de las cloacas que se dirime en la Audiencia Nacional y ejerce como letrado defensor de Santos Cerdán.

Hamlyn: A Choclán lo tengo que quitar de ahí, de abogado, ¿no? Y le pongo a Jacobo. Leire: Eso es. Dolset: Pero incluso si lo cambias cualquier información que le des a Choclán llegará al otro lado... Hamlyn: No, no le voy a dar nada. Lo que voy a hacer es al revés. Él tiene un becario que se ha hecho muy amigo mío que ahí le voy a sacar información sobre lo que está pasando con el otro. Tú tranquilo. Tú déjame a mí.

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