Leire Díez quería "cortocircuitar" el caso Koldo en funcionarios para que no escalase hasta "el tonto" de Ábalos

La fontanera socialista Leire Díez quería "cortocircuitar" el caso Koldo en funcionarios del Ministerio para que no escalase hasta "el tonto" del exministro José Luis Ábalos, al que intentaban salvar ya imputado. De hecho, Díez reconoce que el PSOE pagó la primera defensa del exsecretario de Organización socialista y de su exasesor Koldo García.

El juez Santiago Pedraz levantó el pasado lunes el secreto de sumario de las cloacas del PSOE. Una información relevante que afecta directamente a Ferraz y que le llevó a ordenar la pasada semana varios requerimientos de información en torno a la investigación llevados a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que entró en la sede nacional de Ferraz y en la Dirección General de la Guardia Civil. Ahora, el magistrado levanta el secreto de las actuaciones que le han llevado hasta su decisión de entrada y registro en Ferraz.

En un audio interceptado por la UCO de una reunión entre Leire Díez, el abogado Jacobo Teijelo, el empresario Javier Pérez Dolset y el comandante Juan Sánchez Yepes –todos imputados en el caso de las cloacas que se dirime en la Audiencia Nacional—; la fontanera socialista habla de "cortocircuitar" el caso Ábalos. Las cloacas del PSOE querían utilizar como cabeza de turco a varios funcionarios del Ministerio de Industria que, según dice Díez en la conversación, habrían aceptado mordidas a cambio de ayudar en la concesión de licencias de Hidrocarburos.

Todo ello, para salvar al exministro Ábalos y su exasesor, a los que el partido pagó su primera defensa con el objetivo de controlar el relato político. La idea era que quedaran absueltos al inculpar a otros los supuestos delitos que habían cometido:

LEIRE: Escucha, escucha una cosa, porque más allá de, de todo esto, eh…. es que yo prefiero cortocircuitar esto en los funcionarios que recibían pasta para dar licencias, sinceramente, (golpe) …yo prefiero cortocircuitarlo ahí… TEIJELO: Pero eso él no lo sabe. LEIRE: Pero lo sabe ANTONIO, ¿no? YEPES: Puedo preguntarle. TEIJELO: Él mejor que nosotros. LEIRE: O sea, prefiero cortocircuitar ahí. YEPES: Yo, por ejemplo, hombre claro, supongo que preferirás eso a que suba para arriba, eso está claro. LEIRE: No, no, es que vamos a ver, no. DOLSET: Entre otra cosa, lo que si tenemos acreditado es que los de arriba no han cobrado, entonces alguien se ha que…, si es dinero se ha pagado, alguien se lo ha cobrado por el camino. YEPES: ¿Tú crees que ABALOS no se ha llevado un duro? LEIRE: No. DOLSET: ABALOS no tiene donde caerse muerto. LEIRE: Es que ABALOS no tiene... DOLSET: Así de triste. YEPES: Se lo gastará todo, jejeje, se lo gastará todo. LEIRE: No, no, no. TEIJELO: Que no, que no hace falta, que es un tonto.

De esta forma, la cloaca socialista apuntaba a que el exministro tenía "un problema", que sería, según sus referencias, una presunta adicción al sexo:

LEIRE: ABALOS solo tiene un problema y este, este problema, este problema, tu sabes la frase esta de madre. DOLSET: Lo que tiene debajo del ombligo [...] YEPES: Y tú crees que le quitan de ministro cuando… LEIRE: No, a él le quitan de ministro por el tema de las tías, ya te lo digo yo. YEPES: De las tías o porque ya tenían información de todo esto… LEIRE: No, no, no, si es que él no ha (ininteligible) nada. DOLSET: Porque monta un pifostio de tías en Marruecos que te cagas. YEPES: Te cagas. DOLSET: De esas que dices, oye tío tú no puedes ser ministro y meterte con seis putas en un hotel de visita oficial, joder (golpe). TEIJELO: ¿Fue a Marruecos a una visita de esas?, pero sabes quién… DOLSET: (Ininteligible). TEIJELO: Pero sabes quién hacía eso, espérate un momento. YEPES: Eso también lo hacía cuando estaba en Valencia. DOLSET: Ya coño, pero cuando eres ministro, tío,…no

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