Así es el espectacular papamóvil de León XIV en Madrid: de 0 a 100 km/h en solo 4,7 segundos

Así va uno con clase. Eso dirán del Papa y su papamóvil. El vehículo que recorre las calles de Madrid es el innovador Mercedes-Benz Clase G 580 con tecnología EQ, un todoterreno 100% eléctrico cuya etiqueta Cero Emisiones le permite circular sin restricciones por las zonas de bajas emisiones de la capital.

A nivel de especificaciones, el papamóvil tiene cuatro motores independientes situados en cada rueda que desarrollan una potencia conjunta de 587 CV, logrando una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 4,7 segundos. Su velocidad máxima está limitada electrónicamente a 180 km/h para maniobras de evacuación. Pesa tres toneladas debido al blindaje de seguridad, se alimenta de una batería de 116 kWh que le otorga una autonomía homologada de entre 455 y 468 kilómetros. Puede hacer una recarga rápida del 10% al 80% en apenas media hora.

Como es lógico, lo más característico es su zona trasera sin techo, diseñada específicamente para maximizar la visibilidad del pontífice durante los recorridos. Tiene un único asiento central que es giratorio y regulable en altura, flanqueado por los tradicionales estribos laterales donde los escoltas se posicionan estratégicamente para garantizar su seguridad. Por supuesto, dicha pecera está blindada.

Estas son imágenes del papamóvil en Madrid:

Madrid se vuelca con la #VisitaDelPapa 👋 La ciudadanía ha salido a la calle para saludar a #LeónXIV a lo largo del recorrido del papamóvil, dejando imágenes históricas que formarán parte de la memoria colectiva de la ciudad 📹 pic.twitter.com/CaNNj9Apue — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) June 6, 2026

La velocidad habitual de paseo, por así decirlo, no supera los 10 km/h, permitiendo así que Su Santidad tenga el equilibrio perfecto para poder saludar a los asistentes. Además, eso permite una visibilidad perfecta del sumo pontífice.

Así llegó a España:

Así custodiamos el #PapaMóvil que utilizará el Papa León XIV 🇻🇦 en sus desplazamientos en #Madrid y #Canarias durante su visita a España 🇪🇸@policia 🤝🏻 @EjercitoAire pic.twitter.com/CEjuWf0YlU — Policía Nacional (@policia) May 31, 2026

"Así custodiamos el #PapaMóvil que utilizará el Papa León XIV en sus desplazamientos en #Madrid y #Canarias durante su visita a España", rezaba el tuit de la Policía.