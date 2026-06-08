El juez de la Audiencia Nacional ha acordado este lunes una batería de testificales entre las que se encuentra la de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en calidad de testigo y la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, en calidad de investigada.

El pasado lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, levantó el secreto de sumario de la causa que investiga las cloacas del PSOE después de que solo una semana antes agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entrasen en la sede del PSOE con el objetivo de recabar información para la causa.

Según el auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el juez ha programado las declaraciones para finales del presente mes de junio y para la primera quincena de julio siendo 22 las testificales que planea tomar en esta primera medida después de levantar el secreto de sumario. Así, la toma de declaraciones comenzará el día 26 de junio con cuatro guardiaciviles; mientras que al día siguinte acudirá a la Audiencia Nacional la empresaria Carmen Pano, que ya ha declarado en sede judicial que llevó 90.000 euros a Ferraz.

De hecho, a este respecto se encuentra enmarcada la imputación de Leticia de la Hoz, que se encuentra acusada de haber participado en las cloacas del PSOE intentando sobornar a Carmen Pano con 50.000 euros para que cambiase su declaración en sede judicial al respecto del dinero entregado en la sede nacional del Partido Socialista. En este sentido, el juez también llama a declara a Álvaro Gallego, el empresario amigo de Pano que la habría llevado a Ferraz; a Miriam Serrano, la chica que habría interpuesto la denuncia contra el fiscal José Grinda; y a a Juan Manuel Villar Flores.

Los siguientes días, el juez Pedraz ha llamado a declarar a personas cuyos nombres aparecían en el sumario por haberse reunido en algún momento con la fontanera socialista Leire Díez. Entre ellas, se encuentra el comandante Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo; el abogado del comisario José Manuel Villarejo, José García Cabrera; los empresarios Antonio Rodríguez Estepa y Claudio RIvas, este último, socio de Víctor de Aldama. El día 10 de julio declarará Narbona y el día 13 será el turno para José Aníbal, el primer abogado del exministro José Luis Ábalos; que habría sido pagado por el PSOE por intermediación de la cloaca socialista para controlar el relato de la defensa judicial de su exsecretario de Organización.

La abogada de Koldo contrata al exletrado de Ábalos

Por último, el día 14 de julio a las 10 horas, tendrá lugar la declaración como investigada de la abogada de Koldo García. De hecho, esta ha contratado como letrado defensor a Carlos Bautista, que se encargó de la defensa de Ábalos después de que este rompiese con José Aníbal.

Según reconocieron fuentes jurídicas a Libertad Digital, Carlos Bautista fue recomendado por la propia Leticia de la Hoz, que ya era abogada de la expareja de Koldo y que asumió la defensa del exasesor ministerial. Así fue como Bautista, letrado de reconocido prestigio que anteriormente ha sido fiscal, tomó las riendas de la defensa de Ábalos; si bien tuvo que dejarlo por impago del exministro.