Cataluña recibirá al Papa con la imposición del catalán y una huelga de profesores

Una vez calentadas las vísperas con la polémica sobre los usos lingüísticos del Papa León XIV y la supuesta escasa presencia del catalán en el misal de la misa prevista en la Sagrada Familia, se espera que el pontífice haga caso de las presiones políticas y de los religiosos alineados con el separatismo e incremente el uso del catalán en sus intervenciones.

Sin embargo, el separatismo no ha desconvocado las llamadas para protestar durante la estancia del Santo Padre en tierras catalanas. Alentadas por un desaforado Carles Puigdemont, todas las organizaciones separatistas y otras filoseparatistas, como la Liga Espiritual de la Virgen de Montserrat, anuncian una movilización con banderas esteladas en la zona de la Sagrada Familia.

Los profesores catalanes también están llamados a la movilización por parte de sus sindicatos mayoritarios (y también de orientación separatista) para este mismo martes, primer día de estancia de Su Santidad en la región. El Papa aterrizará en Cataluña pasado el mediodía y su primera parada será en la Catedral de Barcelona. Por la tarde protagonizará un encuentro multitudinario con jóvenes en el Estadio Olímpico (una instalación que lleva el nombre del que fuera presidente de la Generalidad republicana Lluís Companys, bajo cuyo mandato fueron asesinados en Cataluña miles de religiosos y laicos por el solo hecho de ser católicos).

Ya el miércoles, León XIV visitará la cárcel de Brians y el monasterio de Montserrat. Eso será por la mañana. Por la tarde está previsto un acto del Papa en la Iglesia de San Agustín, cuyo rector es el sacerdote agustino originario de Tanzania Faustino Mlelwa, quien dejó claro en unas contundentes declaraciones en la emisora de la Generalidad, Cataluña Radio, que no se debía obligar al Papa a hablar en catalán y que el idioma de España es el español.

El colofón de la visita será la misa en la Sagrada Familia a partir de las siete y media de la tarde, con la consagración de la Torre de Jesucristo en el centenario del fallecimiento de Antoni Gaudí. Es en ese punto donde se han centrado las críticas separatistas, puesto que en el misal repartido por el Vaticano esa bendición se iba a llevar a cabo en español. Entidades como Ómnium Cultural, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) o la antecitada Liga Espiritual de la Virgen de Montserrat sostienen que una bendición en español supone un agravio para Gaudí, a quien atribuyen prácticamente la condición de protomártir del independentismo.

Al igual que en Madrid, las calles del centro de Barcelona y de la zona de la Sagrada Familia estarán directamente cortadas. Tras pedir que no hubiera teletrabajo, la Generalidad ha rectificado y ha hecho un llamamiento para reducir drásticamente los desplazamientos por la ciudad, en la que se prevé una movilidad sumamente complicada durante dos días por las protestas de los profesores y por la propia visita papal.

Primer contacto con independentistas

León XIV ya ha tenido un primer contacto con los independentistas catalanes este lunes en el Congreso de los Diputados, donde los portavoces de Carles Puigdemont en el Congreso y en el Senado han agarrado la mano del Papa con las dos manos para retenerlo y exponerle sus reivindicaciones separatistas. Míriam Nogueras, la portavoz en el Congreso, lo ha hecho en inglés mientras que Eduard Pujol se ha expresado en italiano. Ambos se han presentado como paisanos de Gaudí y Pau Casals y le han espetado que sería una muestra de "agradecimiento" y "amor" el "hablar en la lengua de la tierra que te acoge".

El Papa se encontrará con un ambiente enrarecido en la Iglesia de Cataluña. Por un lado el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, que ha negado que las presiones para introducir más catalán en la visita hayan causado efecto porque, alega, ya estaba previsto que el Papa hablase más en catalán durante su estancia en la región. Con toda seguridad, León XIV podrá comprobar de primera mano que para una parte de la Iglesia en Cataluña por encima de las obligaciones pastorales y sociales está el idioma catalán, del que afirman que está en peligro de extinción y cuya imposición generalizada ocupa gran parte de sus desvelos. No se descarta que el Papa aluda a la cuestión lingüística en Cataluña durante su estancia en la región.