Aragón triplica las alertas por riesgo de suicidio en las aulas y aumentan los casos de acoso

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha presidido este lunes la sesión del Observatorio de la Convivencia y contra el Acoso Escolar para presentar el balance correspondiente al curso 2025/26. Las cifras revelan un notable incremento en la capacidad de detección del sistema, destacando especialmente el aumento de las alertas vinculadas a la salud mental de los estudiantes.

En concreto, los centros educativos aragoneses abrieron un total de 1.118 protocolos por ideación suicida a lo largo del último ejercicio, frente a los 847 registrados el año anterior. Esta cifra triplica los 409 casos notificados durante el curso 2021/22 y refleja una marcada brecha de género, ya que el 70% de estas alertas (735) corresponden a alumnas.

Por otro lado, la región ha documentado 550 aperturas de protocolo de acoso escolar, lo que supone un aumento de 164 expedientes. Este tipo de violencia encuentra su mayor grado de incidencia entre los cursos de cuarto de Educación Primaria y tercero de la ESO.

Durante la presentación, la consejera ha enfatizado que "la excelencia educativa no se mide solo en aprobados, sino en el bienestar, la seguridad y la salud mental de nuestros alumnos". Ante esta compleja problemática social, Susín ha garantizado que el Ejecutivo autonómico responderá con gestión, recursos y agilidad. A estos datos hay que sumar 97 protocolos por violencia sexual, 42 en el ámbito familiar y 13 específicos contra la alumna, que se mantienen estables.

Deberán responder en 24 horas

Para atajar esta preocupante tendencia, el Gobierno de Aragón ha puesto en marcha un plan de choque mediante una orden que exige tolerancia cero en 24 horas. La normativa obliga a los colegios a actuar ante cualquier indicio razonable en el plazo máximo de un día lectivo, reduciendo drásticamente la burocracia para que los docentes pasen de rellenar diez anexos a tan solo cuatro.

Asimismo, el Ejecutivo ha anunciado un incremento inmediato de profesionales en los equipos especializados de orientación. Se incorporarán nuevas plazas de pedagogía terapéutica, formación y orientación laboral y especialistas para el equipo de trastornos del espectro autista en las tres provincias. Además, en el ámbito de la prevención, el curso 2026/27 se estrenará en la plataforma educativa un itinerario de formación digital para familias centrado en el uso responsable de la inteligencia artificial y los teléfonos móviles.

Por su parte, el asesor de la Dirección General de Política Educativa, Diego Arroyo, ha atribuido parte de este incremento estadístico a una mayor concienciación del profesorado, propiciada por un efecto espejo ante lo ocurrido en otras comunidades autónomas. Arroyo ha defendido la necesidad de aligerar la carga administrativa para priorizar la capacidad de detección temprana y convertir los centros educativos en espacios seguros y saludables.