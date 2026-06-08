El papa León XIV se ha convertido en el primer pontífice en hablar en el Congreso, en una sesión conjunta de las Cortes Generales que ha reunido también a los representantes del Senado. Después de un fin de semana en el que se ha dado un gran baño de masas, con más de un millón de fieles celebrando en Cibeles y los alrededores la misa por el Corpus Christi, León XIV ha pronunciado un discurso en el Congreso de los Diputados, ante la presencia de todos los grupos —a excepción de Podemos y BNG— y solo con la asistencia de los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, dada la ausencia de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, recientemente imputado.

Entre los desafíos a los que se ha referido, destaca el de la inmigración ilegal. En plena regularización masiva del Gobierno de Pedro Sánchez, León XIV ha defendido que "la dignidad humana no puede permanecer abstracta cuando tantas personas se ven obligadas a dejarlo todo para buscar paz, seguridad y futuro".

El Papa ha definido este fenómeno como el "trágico drama migratorio", recalcando la importancia de la "integración social" y "la aceptación cultural de los que vienen de otros países". "La situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas", ha defendido, apelando a la "dignidad humana" que no puede "permanecer abstracta", y a la "conciencia de las naciones". También ha pedido "reforzar la prevención, el rescate y la asistencia de las víctimas" de la trata de personas. "Ninguna nación puede afrontar por sí sola un desafío de esta magnitud", ha añadido.

"Toda vida humana debe ser reconocida"

La defensa de la vida, o la lucha contra el aborto, ha sido otro de los pilares del discurso de Su Santidad en el Congreso, quien ha puesto a la familia en el centro del movimiento cristiano. Después de mencionar la labor de la Universidad de Salamanca en nuestra sociedad desde hace más de 500 años, León XIV ha defendido que la familia "será siempre la primera escuela de humanidad en la que se aprende, antes que en cualquier otro lugar, la gramática elemental de la convivencia: recibir la vida, cuidar al otro, perdonar, servir y pertenecer".

Por ello, León XIV se ha planteado una serie de cuestiones: "Si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades? ¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás?".

Precisamente, en la misma cámara parlamentaria, se esta tramitando la reforma del artículo 43 de la Constitución para incluir el aborto y de esta forma blindar este proceso en la sanidad pública.

Contra el rearme internacional

Era de esperar que otro de los puntos que el papa León XIV iba a mencionar en sus primeras palabras en las Cortes Generales fuera el rearme militar que se produce en el mundo como consecuencia de los numerosos conflictos bélicos. Basado en su reciente encíclica, León XIV ha manifestado su contrariedad ante este escenario, haciendo un llamamiento a la paz a los gobiernos de todo el mundo.

"La paz exige valentía diplomática, responsabilidad ética y una visión de futuro fundada en el respeto a la identidad de cada pueblo y en la obligación de los Estados de resolver sus controversias por los caminos pacíficos que ofrece el derecho internacional", ha asegurado Su Santidad durante su discurso en el Congreso.

Además, ha hablado del "rearme", señalándolo como algo que "preocupa que vuelva a presentarse como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional. La verdadera seguridad, en cambio, nace de la justicia, del diálogo paciente, del respeto al derecho internacional y de una política capaz de poner la vida de los pueblos por encima de los intereses que se benefician de la guerra", ha dicho.

Guiños al Quijote, Unamuno y a la obra de Santa Teresa de Jesús

El papa León XIV ha tenido varias menciones a la cultura y la literatura española. Desde un recuerdo a El Quijote de Miguel de Cervantes, donde en sus páginas resalta las líneas "la libertad [...] es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos", hasta la adoración por la "hondura espiritual" de Santa Teresa de Jesús, pasando por la "gran tradición jurídica española hasta la inquietud metafísica" de Miguel de Unamuno.

El pontífice también menciona la enorme labor educativa y humana de la Universidad de Salamanca, la más antigua de España, uniéndola con la labor de los Reyes Católicos. "Introdujeron así en el discernimiento histórico la pregunta por el valor irreductible de todo ser humano y los límites morales del poder", ha asegurado León XIV en el Congreso.

Su discurso ha terminado con una enorme y larga ovación aproximada de 10 minutos de todos los presentes en el Congreso de los Diputados, donde algunos han pronunciado varios vítores y gestos de cariño hacia Su Santidad.