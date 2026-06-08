Interior despliega 15 policías para la escolta de Sarah Santaolalla y se los quita a testigos protegidos

Laura García, portavoz de Jupol, uno de los sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional, ha desvelado en exclusiva en La Noche de Cuesta de esRadio que el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska está moviendo a agentes de la Policía y la Guardia Civil que realizaban de escolta para testigos protegidos que corren un peligro "objetivo altísimo" para su vida o la de sus familiares para dárselos a Sarah Santaolalla, la tertuliana afín al Gobierno de Pedro Sánchez, que disfruta ahora mismo de una escolta de 15 agentes para ella sola. Todo ello, mientras se destina un solo agente para la protección de 100 mujeres maltratadas, según ha denunciado Jupol en esRadio.

Hay que recordar que en marzo, Marlaska puso a Santaolalla bajo protección policial con un dispositivo de escolta de cuatro agentes con un coste de 12.000 euros tras la denuncia que interpuso Santaolalla contra Vito Quiles después de un altercado a las puertas del Senado. Después, la tertuliana obtuvo un parte de lesiones en el hospital, que más tarde, incluyó en una denuncia sin recorrido contra el reportero.

En la misma, solicitaba una orden de alejamiento. La titular del juzgado número 23 de Madrid rechazó la medida al considerar que su vida no corría peligro y que los vídeos que había aportado no se podía determinar con precisión que se hubiera cometido una agresión. Y ya en el mes de mayo, la misma magistrada decidió archivar la denuncia presentada por la tertuliana Sarah Santaolalla contra Vito Quiles después de acordar el sobreseimiento provisional de la causa al no apreciar ningún tipo de agresión durante el altercado.

Con este contexto sobre la mesa, desde Jupol denuncian que no hay razón de peso para que la tertuliana sanchista tenga 15 agentes de escolta. Laura García ha señalado que "al final esto pasa todo por Marlaska. Marlaska es la última persona que determina esto y el teléfono va para abajo, para abajo, para abajo y enseguida se monta esa escolta. Lo vimos con Sarah Santaolalla. Ha sido otra de esas privilegiadas".

Según explican desde Jupol, a día de hoy Sarah Santaolalla tiene "policías de contravigilancia, y no pocos, que esto no lo sabe casi nadie. Solamente de esta unidad tiene al menos a diez policías y, como no dan abasto, están quitando policías de testigos protegidos para ponérselos a ella e incluso están quitando efectivos de las propias contravigilancias del delegado del Gobierno de Madrid".

"Recordemos que los testigos protegidos corren un peligro objetivo altísimo para su vida o la de sus familiares. Bueno, pues a día de hoy Sarah Santaolalla tiene este privilegio. Hay más de diez. Solamente de contravigilancias, diez. Lo que pasa es que no dan abasto y están quitando efectivos de otros servicios. Habrá unos quince como mínimo, porque claro, si hay diez fijos, están tirando de testigos protegidos y también les están quitando efectivos al delegado del Gobierno. Además salen peonadas, que les llamamos nosotros, que son servicios extraordinarios para cubrir este servicio. Estamos hablando de que, bueno, quince a lo mejor me quedo bastante corta", ha alertado la portavoz de Jupol.

En este sentido, también se ha referido a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, que como ha desvelado en exclusiva El Debate está también blindado con escolta y contravigilancia después de las maniobras del ministro Fernando Grande-Marlaska. "No sabía que vosotros los periodistas erais tan peligrosos y que las preguntas pudieran hacer tanto daño, la verdad. Porque yo creía que la protección se le daba a personas cuya integridad física estaba realmente comprometida", ha criticado irónicamente.

"Un polícia para 100 mujeres maltratadas"

En contraste, ha lamentado que en otros casos sí escatima. Por ejemplo, en las que sí son víctimas judicialmente identificadas como tal, como pueden ser las mujeres víctimas de violencia de género que "corren un peligro inminente". "Hay un policía para cada cien víctimas. Aquí sí escatiman. Para Sarah Santaolalla, no. Esos policías protectores muchas veces llevan a cien víctimas las veinticuatro horas del día. Cuando estos compañeros se van de vacaciones, se las pasan a otro, y ese compañero puede llevar a doscientas mujeres víctimas", ha denunciado.

Sobre cómo está el ambiente en la Policía con este tipo de cuestiones, ha dicho que "nuestra vocación de servicio es para el ciudadano. Nosotros donde tenemos que estar es en las calles, defendiendo a los ciudadanos, que bastante falta hace en los tiempos que corren, cuando suben como la espuma delitos tan graves".

"Y tener que ocuparnos de esto cuando, por ejemplo, seguimos con Sarah Santaolalla, que ella creía que su vida corría peligro por Vito Quiles. Bueno, pues ya hay una sentencia. Ha sido absuelto. Es decir, ¿Dónde está el peligro? A nosotros nos gusta ayudar a las personas que realmente lo necesitan. Esto genera bastante frustración", ha añadido.

"La primera escolta que pusieron a Sarah Santaolalla, que era de cuatro policías, que iban pegados a ella como su sombra, eso lo estimamos en unos 12.000 euros mensuales. Y solo eran cuatro policías", ha denunciado Laura García.