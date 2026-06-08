La acusación popular pide imputar a las hijas de Zapatero, a Ábalos y a Koldo en el caso Plus Ultra

La acusación popular unificada ha solicitado al juez Calama la imputación de las hijas de Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, del exministro de Transporte, José Luís Ábalos, y del que fuera su asesor en el ministerio, Koldo García, entre otros.

A medidos de mayo el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional tomó la decisión de imputar al expresidente del Gobierno en el caso Plus Ultra por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad.

Así se desprende de un escrito de la acusación popular, al que ha tenido acceso Libertad Digital. Sobre las hijas del expresidente socialista señala que "han percibido, en sus cuentas personales —respecto de las cuales el investigado figura como autorizado—, las cantidades de 247.191,00 euros y 199.904,00 euros, respectivamente".

Por su parte, sobre el exministro el escrito de la defensa recuerda el auto de imputación de Zapatero en que se le identifica como "destinatario directo y sujeto principal de la denominada 'vía Ábalos' de ejercicio de influencias, paralela a la 'vía Zapatero'".

"Las comunicaciones intervenidas evidencian que la cúpula de Plus Ultra Líneas Aéreas, S.A. organizó, desde el 23 de marzo de 2020, una estrategia específica para alcanzar al referido compareciente —'Necesitamos llegar a Ábalos'", añade el documento recordando el contenido del auto.

Sobre Koldo García, la acusación popular señala que en los informes de la UDEF se le identifica como "el amigo de Miguel Palomero de Juan y que "opera como pieza fundamental de la 'vía Ábalos', canalizando las gestiones de la red ante el Ministerio de Transportes y comunicando, en tiempo real, las actuaciones del investigado D. José Luis Rodríguez Zapatero. Su agenda telefónica, obrante en autos, registra encuentros directos entre Zapatero y el Ministro Ábalos".

Por su parte, el escrito también solicita la citación en calidad de testigo del ex secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, por la reunión celebrada en sede ministerial con directivos de Plus Ultra que el presidió el 22 de julio de 2020. "Reunión de la que los propios investigados dejaron constancia escrita afirmando haber sido recibidos ‘por altas recomendaciones’ y que ‘el papel del ministerio será únicamente hablar bien de la compañía’, extremos que revelan la existencia de un compromiso ministerial previo cuyo origen, autoría y contenido", señala la acusación.

También se solicita la imputación de Director de Participadas IV de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), José Ángel Partearrollo. Según el escrito, Sus comunicaciones con Roberto Roselli y Julio Martínez Sola "acreditan el suministro a la red, con anterioridad a la celebración del Consejo de Ministros del 9 de marzo, de información reservada del procedimiento administrativo".