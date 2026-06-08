La agenda de Leire señala un pacto entre Sánchez y Oughourlian: "La línea editorial de Prisa la marca PS"

La nueva agenda de la fontanera socialista Leire Díez apunta directamente a un "acuerdo" entre el líder del Partido Socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el accionista mayoritario de uno de los grupos de comunicación del país, el Grupo Prisa, propietario de la cadena SER y el diario El País. "La línea editorial la marca PS", se puede leer en las anotaciones manuscritas de la fontanera intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El Grupo Prisa ha sufrido una guerra interna en los últimos meses entre los partidarios de Pedro Sánchez y aquellos que preferían mantener una línea editorial izquierdista sin plegarse del todo a los deseos del líder del PSOE. De hecho, Moncloa presionó a los accionistas para expulsar al accionista francés como presidente de Prisa después de que este se negase a montar una televisión propagandística a servicio de Moncloa. Un proyecto en el que el director editorial del grupo José Miguel Contreras, ideólogo de la TDT, se había reservado un 10% sin haber aportado capital alguno, según contaron fuentes internas de la compañía a Libre Mercado.

Según desvelan las más de cien hojas manuscritas de la última agenda de la fontanera incautada por la UCO, "cuando Joseph —Oughourlian— desembarca en Prisa llega a un acuerdo con PS. La línea editorial la marca PS y la estrategia Joseph". "Desde la entrada de (José Miguel) Contreras, las cosas han cambiado, el protagonismo lo tienen Óscar López y Contreras". Ante estos cambios, la fontanera socialista desvela las intenciones del PSOE: "La idea es que Telefónica —ahora controlada por el Gobierno— compre Prisa y que la presidencia la asuma Contreras". "Protagonismo a Contreras en el plano mediático, pero no en el empresarial", continúa esgrimiendo Díez en sus anotaciones manuscritas.

En este contexto hace referencia a dos empresarios cercanos al PSOE que posteriormente se hicieron con el 75% de la nueva televisión a la que ha dado licencia el Gobierno de Pedro Sánchez: Adolfo Utor y Diego Urdiales. "En el entorno de Diego Prieto está el entorno de Pepe Blanco", histórico del PSOE. "Figura Óscar López posicionándose post pedrismo", sentencia.

La "buena acogida" en el PNV y Zapatero

Estos planes para controlar el Grupo Prisa y otros puntos mediáticos habrían sido vistos con buenos ojos por parte del Partido Nacionalista Vasco: "Buena acogida en PNV. Andoni y Joseba. Cambio en la actuación con SEPI". Cabe recordar que el expresidente del PNV, Andoni Ortuzar, fue nombrado posteriormente consejero de Movistar Plus+ por orden de Telefónica.

En otro extracto de la libreta de Leire Díez en el que explica diferentes posibilidades para que el entorno del PSOE asuma la dirección de Prisa y así controlar los contenidos de sus medios de comunicación después de la ruptura entre Sánchez y Oughourlian, Leire Díez anota varios nombres: "Rocha, Javier de Paz y Óscar López". Bajo ellos, que se encuentran subrayados, se puede leer: "Zapatero".

Rocha se estaría refiriendo al economista cercano al PSOE Manuel de la Rocha, que habría interferido a favor del control por parte del PSOE del Grupo Prisa. En cuanto a Javier de Paz se refiere al presidente de Movistar Plus+, quien también estuvo vinculado a la empresa del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero al plantear la compra del 25% de Análisis Relevante, la empresa instrumental mediante la que el exlíder socialista habría cobrado mordidas a cambio de influir en el rescate de Plus Ultra.

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