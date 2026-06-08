Las acusaciones populares han denunciado que la Oficina de Artes Escénicas creada en la Diputación de Badajoz gobernada por el PSOE era "un traje a medida" para el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

El juicio contra el hermano de Pedro Sánchez y otros 10 acusados por delitos de tráfico de influencias y prevaricación se ha reanudado este lunes con la presentación de los informes finales de las partes. Durante el trámite de conclusiones, seis de las siete acusaciones populares que se han presentado en este caso elevaron sus peticiones de prisión tanto para David Sánchez como para el expresidente socialista de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, hasta los 6 y 4 años, respectivamente. Excepto Manos Limpias, cuya denuncia originó la causa, el resto de acusaciones populares —PP, Vox, Hazte Oír, Iustitia Europea, Liberum y Abogados Cristianos— aumentaron en sus conclusiones finales las penas de prisión que solicitaban para Sánchez y Gallardo.

El abogado de Manos Limpias, José María Bueno, ha afirmado en su informe final que el único mérito de David Sánchez "era ser hermano de quien era". "Pero hay una arbitrariedad más: el puesto se crea como de alta dirección", ha insistido Bueno antes de recordar que "en los seis o siete años anteriores no había sido desarrollado por nadie" y podía llevarse a cabo "por cualquier funcionario". Bueno calificaba la adjudicación del puesto de "negligente, arbitraria y delictiva".

Además, sostenía que "no estamos hablando de un enchufe sin más. Hablamos de algo más grave: se llega a crear un puesto para él, un puesto innecesario y que nadie ha pedido".

Sobre la Oficina de Artes Escénicas, el letrado de Manos Limpias ha asegurado que "a día de hoy nadie sabe lo que es", aunque el propio David Sánchez declaró en este juicio que se trata de "una especie de bien inmaterial, pero que sabía muy bien qué era", ha dicho.

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Ante esta situación, Bueno ha concluido asegurando que la Oficina de Artes Escénicas era "un traje a medida hecho para David Sánchez Pérez-Castejón", quien, "no contento con haber accedido al puesto de coordinador, quería algo más", tras lo que ha asegurado que el proceso de creación de este nuevo puesto "es burdo y delictivo".

"Parece impresionante que quien dirija esta supuesta oficina no sepa decirnos nada, ni sepa contarnos nada de lo que es", ha señalado Bueno, quien ha asegurado que en ella "nadie controla si se prestan servicios o no, el sueldo sigue siendo de alta dirección", y además "carece de incompatibilidades", por lo que "se puede trabajar sin limitación horaria para otros empresarios", ha aseverado el letrado.

Según ha aseverado Bueno, la creación de esta oficina "no era una ampliación de funciones, era un nuevo puesto", en el que "la eliminación de la cláusula de incompatibilidad es un privilegio injustificado en relación a la normativa de los puestos de alta dirección", ha asegurado.

La acusación de Hazte Oír

Por su parte, el abogado de Hazte Oír, José María Pérez-Roldán, a modo de metáfora, al hablar de la Oficina de Artes Escénicas ha presentado los hechos que se juzgan como "tres expedientes administrativos de una misma representación teatral" en la que "tanto los acusados como los testigos han hecho una representación magnífica, pero algunos acusados sin darse cuenta de que hay declaraciones en instrucción y pruebas como correos".

Se trata, ha dicho, de una "obra dividida en tres actos, por una parte se creó un puesto singular, extraordinario y de alta dirección para David Sánchez, puesto que no era necesario, que era supuestamente a jornada completa y de alta dirección". El hecho de que se tratara de un puesto de alta dirección tiene "muchísima importancia", ha dicho, porque cuando "se crea la idea de generar este puesto y dos días después, Pedro Sánchez es elegido secretario general del PSOE, ese es el motivo que explica las dilaciones que hay desde 2016 a 2017".

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