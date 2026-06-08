La investigación judicial sobre el patrimonio hallado en una caja fuerte relacionada con José Luis Rodríguez Zapatero ha dado un nuevo paso tras las primeras comprobaciones realizadas a las joyas intervenidas por la Policía Nacional. Los análisis iniciales apuntan a que varias de las piezas contienen gemas de gran valor, entre ellas diamantes, esmeraldas o rubíes.

Fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial sitúan la valoración provisional del conjunto en una cifra que superaría el millón de euros, aunque el cálculo definitivo dependerá de la tasación encargada a la firma Ansorena por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. El magistrado dirige las diligencias del caso Plus Ultra y ordenó que especialistas examinen de forma detallada todas las piezas encontradas en el despacho que el expresidente del Gobierno posee en la calle Ferraz de Madrid.

El hallazgo se produjo durante los registros efectuados el pasado 12 de mayo por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). En el interior de la caja de seguridad aparecieron más de cien objetos de joyería y relojería, entre ellos collares, pendientes, pulseras, anillos, brazaletes o gargantillas. Los investigadores han puesto el foco en tres conjuntos especialmente llamativos que, de acuerdo con la investigación, no habrían sido incluidos en ninguna declaración patrimonial vinculada al exdirigente socialista o a su entorno familiar.

Piezas de inspiración oriental

Los tres conjuntos presentan una estética recargada, inspirada en diseños orientales, y están formados por cinco piezas cada uno: collar, pulsera, anillo además de dos pendientes. Uno de los lotes incorpora piedras verdes; otro, rojas; mientras que el tercero contiene gemas azules.

La espectacularidad de las composiciones llevó inicialmente a contemplar la posibilidad de que se tratara de reproducciones o piezas de fantasía. Sin embargo, las primeras comprobaciones efectuadas por expertos gemólogos apuntan en sentido contrario. Los análisis realizados hasta ahora indican que las piedras verdes serían esmeraldas y las rojas, rubíes. En el caso del conjunto azul, la hipótesis principal es que se trate de zafiros, aunque todavía no existe una confirmación definitiva.

Las pruebas practicadas también habrían permitido verificar que los pequeños brillantes integrados en las piezas son diamantes auténticos. A ello se suma el elevado valor del metal empleado en las monturas. Junto a estas joyas, los agentes localizaron otras piezas de apariencia más discreta, entre ellas relojes, cruces o collares de diseño sobrio.

La tasación de Ansorena

El entorno de Zapatero sostiene que parte de las joyas proceden de herencias familiares o de obsequios recibidos tras abandonar el Palacio de la Moncloa en 2011. Su portavoz, Luis Arroyo, aseguró que algunas piezas provenían de las madres del expresidente y de su esposa, Sonsoles Espinosa, así como de una tía de la familia.

No obstante, los investigadores consideran que los conjuntos con piedras preciosas podrían formar parte de los regalos obtenidos por el exlíder socialista después de dejar la Presidencia del Gobierno. La valoración inicial de más de un millón de euros contrasta además con la cifra defendida por el entorno de Zapatero, que había situado el valor total de las piezas entre 30.000 y 50.000 euros.

Según publica El Confidencial, la aparición de estas joyas añade presión a la situación judicial del expresidente. Los investigadores sostienen que no existe constancia de que dichas piezas fueran comunicadas a Hacienda como herencia o donación. También tratan de esclarecer cómo llegaron a España, ya que la entrada en territorio nacional de bienes de elevado valor obliga al pago de impuestos además de las correspondientes tasas aduaneras.

Las diligencias apuntan a que este hallazgo reforzaría las sospechas sobre una supuesta actividad de intermediación internacional mediante la que Zapatero habría percibido presuntas comisiones ilegales ante gobiernos o administraciones extranjeras. Las joyas encontradas se sumarían así al resto de bienes bajo investigación.