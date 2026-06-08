El Ministerio de Sanidad está ultimando una de sus grandes apuestas para frenar el auge de las infecciones de transmisión sexual (ITS) entre los más jóvenes, la de dispensar preservativos gratis a los de entre 16 y 22 años en farmacias a partir de 2027, a lo que dedicará 9 millones de euros.

Se trata de una de las medidas "más ambiciosas" ideadas por este departamento y que "busca eliminar barreras económicas, reforzar la prevención y facilitar que las decisiones responsables sean también las más accesibles", ha destacado la ministra de Sanidad, Mónica García, en la "Jornada de Sensibilización y Actualización en materia de ITS".

El último informe de vigilancia epidemiológica de 2024 revela que ese año se notificaron 93.000 casos de las cuatro principales ITS, de los que 41.918 fueron de clamidia, que ha aumentado un 19,6 % en el periodo 2016-2024, alcanzando así una tasa de 86,26 por 100.000 habitantes.

Otros 37.257 fueron de gonorrea (76,63/100.000), que se ha disparado un 28,9 % entre 2020 y 2024; 11.930 de sífilis (25,59), que ha subido un 19,4 % entre 2021 y 2024, y 1.996 de linfogranuloma venéreo. Todo ello sitúa a España como uno de los países europeos con mayor afectación de ITS.

La mayoría de los diagnósticos se producen en adultos jóvenes y afectan más a hombres, menos la clamidia, donde la proporción de mujeres menores de 25 años es elevada.

Nuevo objetivo: conciertos y festivales

La gratuidad de los preservativos, que fue una de las grandes promesas de Mónica García al llegar al cargo, será finalmente un "derecho" el año que viene; con una partida inicial de 9 millones, se empezará por los más de 3 millones de jóvenes de 16 a 22 años para que se les dispense en farmacias de manera gratuita presentando solo el DNI, ha explicado el director general de Salud Pública, Pedro Gullón.

Según han expuesto distintos expertos en ITS y Salud Pública a lo largo de la jornada, la pérdida de la percepción del riesgo y el cambio en las relaciones sexuales y otros factores como la hipersexualización entre los adolescentes están detrás del auge de ITS, que afecta sobre todo a jóvenes y hombres que mantienen sexo con otros hombres (HSH).

De ahí que las autoridades sanitarias estén poniendo el foco en nuevos ámbitos de actuación, que suman a los ya clásicos como el Orgullo, como son festivales y grandes eventos musicales; en este punto, Sanidad está ya en contacto con la Asociación de Promotores Musicales para la difusión de mensajes y campañas de prevención.

"Las ITS están donde menos esperas: protégete y disfruta"

Todo ello forma parte de la Hoja de Ruta 2026-2030, que pretende eliminar el VIH y las ITS como problema de salud pública dentro de cuatro años, y que contempla otras medidas encaminadas a la innovación en el diagnóstico, para lo que ha autorizado el primer kit de autotoma de muestras en España, facilitando el diagnóstico de ITS fuera de los entornos clínicos convencionales.

Incluye además la vigilancia de resistencias, con la que se prioriza el control de la gonorrea multirresistente ante el riesgo de aparición de cepas que comprometan los tratamientos actuales; y la universalidad y acceso, reforzando el derecho a la protección de la salud para personas extranjeras e impulsando la capacidad diagnóstica en Atención Primaria.

Sanidad ha puesto en marcha este año la campaña "Las ITS están donde menos esperas: protégete y disfruta", para tratar de concienciar sobre la presencia real de estas infecciones en muchos ámbitos de la vida cotidiana.

"Nuestro objetivo nunca es generar miedo, sino ofrecer información y todas las herramientas y recursos para que las personas puedan cuidar de su salud sexual con la mejor autonomía y conocimiento para que puedan tomar las mejores decisiones", ha señalado la ministra.

La campaña se desarrolla desde una visión positiva de la sexualidad y se divide en dos tramos: desde hoy al 21 de junio, centrada en los más jóvenes, y un segundo hasta el 5 de julio, más focalizado en personas de hasta 35 con motivo del Orgullo.