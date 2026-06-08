Irene Montero ataca al Papa: le acusa de atacar a las mujeres y de dirigir una "teocracia"

La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha acusado al Papa León XIV, a quien ha calificado de "jefe de una teocracia", de atacar el derecho al aborto en su muy aplaudido discurso este lunes en el Congreso de los Diputados. A través de un vídeo publicado en redes sociales, Montero ha denunciado que León XIV no debería haber tenido ese "altavoz" de intervenir en la Cámara Baja para cargar contra derechos "democráticamente conquistados" como la eutanasia o la interrupción voluntaria del embarazo.

Montero ha insistido en que atacar el aborto es ir contra más de la mitad de la población y ha criticado que los diputados presentes en el hemiciclo le hayan aplaudido "con entusiasmo". Algo que contrasta con la actitud de Podemos, que ha despreciado al pontífice después de que sus cuatro diputados se ausentasen del acto.

Víctimas de pederastia

La exministra de Igualdad también ha denunciado que el Papa sigue "sin reparar a las más de 400.000 víctimas de pederastia". Aparte, ha manifestado que le parece "genial" que defienda la paz a la vez que ha alertado de que no se puede normalizar que profiera un discurso, con "todos los honores", para cuestionar derechos de las mujeres.

Montero ha denunciado que la Iglesia durante el franquismo y los primeros años de la democracia provocó casos de "bebés robados" y "torturaron a miles de mujeres" en el Patronato de Protección a la Mujer. "Hoy siguen en silencio, sin reconocer sus crímenes y sin repararlos, sin siquiera permitir que las víctimas accedan a los archivos, a los documentos para encontrar a sus familiares o para saber la verdad de sus vidas", ha insistido.

Finalmente, Montero ha reconocido que es bueno "reivindicar algunos valores cristianos donde hoy todo es tan oscuro", pero que esto "no puede llevar a engaño" porque hace falta cambiar cosas "urgentes" y "ni el Papa ni la Iglesia Católica" van a ser sus aliados.