El juez que investiga las cloacas del Partido Socialista ha pedido a la Fiscalía General del Estado que informe de las reuniones mantenidas en su sede entre abril de 2024 y junio de 2025 con la fontanera socialista Leire Díez, el abogado del comisario José Manuel Villarejo, José García Cabrera, los abogado Jacobo Teijelo e Ismael Oliver y el empresario Javier Pérez Dolset.

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, se encuentra investigando la cloaca del Partido Socialista en la causa de la trama SEPI. En el mismo auto donde se le requiere información a la Fiscalía General del Estado Pedraz ha elaborado un calendario de declaraciones testificales en las primeras semanas de julio y ha tomado la decisión de citar como acusada en esta causa a la letrada de Koldo García, Leticia de la Hoz.

Asi se desprende de un auto del juez Pedraz, al que ha tenido accedo Libertad Digital, que señala que "en el supuesto de que tales reuniones hubieran tenido lugar, se solicita se informe si consta registro de las visitas, fecha y hora de las mismas y la/s persona/s que participaron en aquellas".

De igual manera, el juez también solicita "librar mandamiento judicial a la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, dependiente de Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes" para que informen sobre "el estado actual de la solicitud de nacionalidad española correspondiente a Nervis Gerardo Villalobos". La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recoge que la cloaca intervino para ayudar a conseguir la nacionalidad al ex alto cargo del Régimen Bolivariano de Venezuela.

El juez también ha solicitado a la Fiscalía Superior de Extremadura "para que informen sobre el destino dado a la denuncia y, en su caso, testimonio completo de las diligencias abiertas a raíz de la denuncia interpuesta el 27.11.2024 por Luis José Sáenz de Tejada Vallejo contra la Ilma. Magistrada Sra. Biedma".