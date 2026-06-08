La mujer de García Ortiz toma posesión en la Fiscalía Gallega arropada por Garzón tras el capotazo de Peramato

La esposa del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, Pilar Fernández, ha tomado posesión este lunes como teniente fiscal de la Fiscalía gallega, es decir, como número dos de este organismo en la comunidad autónoma. "Seguiremos nuestro criterio, sin injerencias", ha dicho en su discurso.

Fernández fue nombrada a propuesta del Consejo Fiscal presidido por Teresa Peramato. En este, también ha sido relevada del cargo la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, después de que esta testificase en contra de García Ortiz en el juicio en el que fue condenado por un delito de revelación de secretos cometido contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. En su lugar, nombró a María Isabel Martín y promovió a Pilar Rodríguez, conocida como la fiscal cianuro, a fiscal de lo social del Tribunal Supremo.El Gobierno de Pedro Sánchez, a petición del Consejo Fiscal de Peramato, ha nombrado a Fernández como la persona idónea para cubrir el pesto de Teniente Fiscal de la Fiscalía Gallega.

En su toma de posesión, Fernández ha sido acompañada del exjuez condenado por prevaricación Baltasar Garzón y su pareja, la exfiscal general Dolores Delgado; ambos cercanos a García Ortiz, también presente en la toma de posesión. "Seré teniente fiscal de la Fiscalía de la comunidad autónoma de Galicia con plena vocación de servicio público, haciendo totalmente mío el plan de actuación presentado por la fiscal superior, con el compromiso de aportar y colaborar con la experiencia adquirida desde la más absoluta lealtad institucional en todos aquellos proyectos en marcha e impulsar todos aquellos otros que de forma coordinada nos permitan mejorar como Fiscalía", ha explicado Fernández.

En este marco, ha asegurado a sus subordinados que seguiría velando para poder "trabajar con autonomía y desempeñar nuestro oficio con la seguridad y tranquilidad de guiarnos por nuestra profesionalidad y criterio, sin injerencias externas que puedan perturbar nuestro servicio a la ciudadanía". Además, la esposa de García Ortiz ha hecho referencia a la necesidad de proteger a "los más vulnerables" y contar con las herramientas adecuadas para hacer frente a una delincuencia cada vez más sofisticada que no conoce fronteras, ni límites.

Al ser preguntado por este nombramiento, fuentes cercanas a la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, han puesto de relevancia la carrera de Fernández: "Trabajó casi 20 años en la Fiscalía de Área de Santiago de Compostela. Allí fue Fiscal de enlace de Violencia sobre la Mujer, Protección y Tutela de Víctimas en el proceso penal, Trata de Personas y Extranjería, así como encargada del juzgado de familia". Asimismo, han reseñado que no es la primera vez que opta a este puesto; sino que en 2021 ya se presentó a este cargo, si bien Dolores Delgado optó por mantener al fiscal Superior de entonces, Fernando Suanzes, que se jubiló el año pasado.