El titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, José María Escribano, ha admitido a trámite una querella presentada por los partidos políticos PP y VOX en contra del rescate de Air Europa. En este marco, ha llamado a declarar en calidad de querellado al vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora Toro.

El rescate definitivo de la aerolínea de Globalia ascendió a 475 millones de euros por medio de préstamos procedentes del fondo para empresas estratégicas de la SEPI, la entidad pública dependiente del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero. La ayuda se dividió en una primera línea de 240 millones vía préstamo participativo y una segunda línea de 235 millones materializados en un préstamo ordinario. Para conseguir el rescate, Javier y Pepe Hidalgo, es decir, los dueños de la aerolínea, habrían mediado con diferentes ministros del Gobierno de Pedro Sánchez, así como con su esposa, Begoña Gómez.

"Se acuerda la incoación de diligencias previas por el presunto delito de prevaricación administrativa, respecto de los restantes delitos se acordará lo procedente según resulte del procedimiento y se dirige contra Bartolomé Lora Toro, respecto de los restantes investigados solicitados, se acordará lo procedente según resulte del procedimiento. Dese parte de incoación al Ministerio Fiscal", explica el auto al que ha tenido acceso Libertad Digital.

El magistrado considera que el rescate de Air Europa por parte de la SEPI "presenta características que hacen presumir la posible existencia" del mencionado delito. Por ello, llama al vicepresidente de la SEPI el próximo día 3 de julio con el objetivo de que este declare en calidad de querellado al respecto del procedimiento por el cual la SEPI otorgó un préstamo de 475 millones de euros. Así, el juez apunta a otros posibles responsables que podrían ser llamados a declarar en calidad de querellados, ya que, según desliza, el escrito presentado por PP y VOX pedía que se investigase a otros dirigentes.

De la misma forma, el magistrado requiere a la SEPI cierta documentación: "Que se identifique al secretario del Consejo Gestor; vocales con voz y voto en las sesiones del Consejo Gestor; los invitados a las sesiones del Consejo Gestor sobre el rescate de Air Europa; los técnicos instructores del expediente; y la Abogacía del Estado autor del informe". "Todo ello a fin de ser citados en la forma que corresponda una vez oído el querellado", ahonda el juez acerca de sus intenciones al respecto de las siguientes diligencias que pueda ordenar.

El magistrado también pide a la SEPI:

A) Íntegro y foliado el expediente relativo a la operación de apoyo financiero a Air Europa. B) Las actas íntegras, borradores, anexos y documentación distribuida a los vocales/presidencia en las reuniones en que se trató el expediente. C) Listados de asistentes, acreditación de voz/voto y documentos "presentados en mesa". D) La consulta formulada (preguntas exactas) antecedentes remitidos y el informe completo emitido (incluidos anexos, borradores y notas internas), especialmente sobre deudas/impedimentos y su interpretación. E) Informes de fiscalización o control (previo o posterior) sobre la operación. F) Observaciones, reparos, recomendaciones y respuestas de SEPI/Consejo Gestor. G) (Desde la fecha 01/12/2019 a 31/12/2020) Correos electrónicos, notas internas, briefings, minutas, informes ejecutivos y comunicaciones con gabinetes ministeriales relativos al expediente. Agenda del presidente del Consejo Gestor y convocatorias relacionadas (metadatos incluidos). H) Contrato de financiación, acuerdo de apoyo público temporal, acuerdo de gestión y anexos. I) Estructura en tramos: justificación técnica y legal, umbrales considerados y notas sobre control europeo.

Asimismo, el magistrado reclama documentación interna de los reglamentos de la SEPI, así como sus cuentas anuales entre los años 2019 y 2020 y acuerdos del dividendo.