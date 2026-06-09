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Albares vetó la participación de mujeres inmigrantes en el foro de Política Exterior Feminista

Albares también tuvo un encontronazo con el Ministerio de Igualdad por no invitar en un primer momento a la ministra Ana Redondo.

Albares también tuvo un encontronazo con el Ministerio de Igualdad por no invitar en un primer momento a la ministra Ana Redondo.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, interviene en la inauguración de la Conferencia Ministerial de Política Exterior Feminista, este martes en Madrid. | EFE

Nueva polémica en torno a la V Conferencia de Política Exterior Feminista centrada en "la construcción de la paz y la democracia". Después de que el Ministerio de Igualdad mostrase su gran enfado debido a que José Manuel Albares, el ministro de Exteriores, decidiera en un primer momento no invitar a la ministra Ana Redondo, ahora, unas siete organizaciones han denunciado en un comunicado "la exclusión de mujeres racializadas, refugiadas, inmigrantes y apátridas" del evento feminista organizado por el Ministerio de Albares.

Las siete organizaciones -Asociación de Mujeres de Guatemala AMG, Asociación Mujeres con Voz, Afrocolectiva, Asociación SOS Racismo Madrid, Feministas del Abya Yala, La Casita Ediciones y Afrofemkoop- han firmado un comunicado conjunto para denunciar esta decisión de Albares. Estas entidades, aglutinadas en el Espacio Pefiac, sobre política exterior feminista interseccional y anticolonial, afirman en el documento que "esta exclusión no es un hecho menor de naturaleza logística ni una omisión accidental", sino "una profunda incoherencia con los principios interseccionales, antirracistas y anticoloniales que las políticas exteriores, principalmente de los países europeos, dicen defender".

También recuerdan que "la política exterior feminista nació como respuesta a la discriminación y subordinación sistemática de las mujeres y las niñas en el contexto de una política exterior históricamente androcéntrica, definida por las experiencias, intereses y prioridades masculinas".

La excusa: "Aforo completo"

Desde las organizaciones explican que cuando solicitaron acudir a la cumbre se les puso la excusa de que había "aforo completo". En el comunicado alertan de que no ha habido "un proceso transparente de convocatoria" y remarcan que "la perspectiva interseccional no es un complemento teórico opcional, sino una condición política y material indispensable para la democracia".

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"España no puede sostener una posición coherente en el exterior si no realiza un ejercicio real contra la exclusión y la discriminación de las mujeres de otros orígenes nacionales que ya viven en su territorio. La coherencia entre el discurso exterior y la práctica interna no es opcional, es una condición mínima de legitimidad", añaden.

Políticas anticoloniales y antirracistas

"No puede promover una agenda feminista internacional mientras dentro de sus fronteras persisten barreras racistas, administrativas, institucionales y simbólicas que limitan la participación de mujeres migrantes, racializadas, refugiadas y apátridas en los espacios de decisión", denuncian las organizaciones.

"La cumbre auspiciada por España debía ser un espacio de apertura, reparación y redistribución de poder, no un escenario de reproducción de exclusiones. Si la política exterior feminista quiere estar a la altura de su nombre, debe ser anticolonial, antirracista, interseccional y coherente tanto fuera como dentro del Estado que dice promoverla", concluyen, en un comunicado que expone gravemente al ministro Albares.

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