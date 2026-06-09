Albares vetó la participación de mujeres inmigrantes en el foro de Política Exterior Feminista

Nueva polémica en torno a la V Conferencia de Política Exterior Feminista centrada en "la construcción de la paz y la democracia". Después de que el Ministerio de Igualdad mostrase su gran enfado debido a que José Manuel Albares, el ministro de Exteriores, decidiera en un primer momento no invitar a la ministra Ana Redondo, ahora, unas siete organizaciones han denunciado en un comunicado "la exclusión de mujeres racializadas, refugiadas, inmigrantes y apátridas" del evento feminista organizado por el Ministerio de Albares.

Las siete organizaciones -Asociación de Mujeres de Guatemala AMG, Asociación Mujeres con Voz, Afrocolectiva, Asociación SOS Racismo Madrid, Feministas del Abya Yala, La Casita Ediciones y Afrofemkoop- han firmado un comunicado conjunto para denunciar esta decisión de Albares. Estas entidades, aglutinadas en el Espacio Pefiac, sobre política exterior feminista interseccional y anticolonial, afirman en el documento que "esta exclusión no es un hecho menor de naturaleza logística ni una omisión accidental", sino "una profunda incoherencia con los principios interseccionales, antirracistas y anticoloniales que las políticas exteriores, principalmente de los países europeos, dicen defender".

También recuerdan que "la política exterior feminista nació como respuesta a la discriminación y subordinación sistemática de las mujeres y las niñas en el contexto de una política exterior históricamente androcéntrica, definida por las experiencias, intereses y prioridades masculinas".

La excusa: "Aforo completo"

Desde las organizaciones explican que cuando solicitaron acudir a la cumbre se les puso la excusa de que había "aforo completo". En el comunicado alertan de que no ha habido "un proceso transparente de convocatoria" y remarcan que "la perspectiva interseccional no es un complemento teórico opcional, sino una condición política y material indispensable para la democracia".

"España no puede sostener una posición coherente en el exterior si no realiza un ejercicio real contra la exclusión y la discriminación de las mujeres de otros orígenes nacionales que ya viven en su territorio. La coherencia entre el discurso exterior y la práctica interna no es opcional, es una condición mínima de legitimidad", añaden.

Políticas anticoloniales y antirracistas

"No puede promover una agenda feminista internacional mientras dentro de sus fronteras persisten barreras racistas, administrativas, institucionales y simbólicas que limitan la participación de mujeres migrantes, racializadas, refugiadas y apátridas en los espacios de decisión", denuncian las organizaciones.

"La cumbre auspiciada por España debía ser un espacio de apertura, reparación y redistribución de poder, no un escenario de reproducción de exclusiones. Si la política exterior feminista quiere estar a la altura de su nombre, debe ser anticolonial, antirracista, interseccional y coherente tanto fuera como dentro del Estado que dice promoverla", concluyen, en un comunicado que expone gravemente al ministro Albares.