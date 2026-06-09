Apartado de la docencia un concejal y exmilitante de Vox en Salamanca por una denuncia de sumisión química

El Colegio de la Abogacía de Salamanca ha decidido apartar de forma temporal de sus funciones docentes al concejal no adscrito Alejandro Pérez de la Sota tras la denuncia por sumisión química presentada por alumnas del Máster de Acceso a la Abogacía y la Procura.

Según ha informado la institución en un comunicado recogido por EFE, la medida fue adoptada en una Junta de Gobierno extraordinaria celebrada el 8 de junio. Pérez de la Sota, que accedió al Ayuntamiento de Salamanca en 2023 bajo las siglas de Vox y actualmente forma parte del grupo mixto, quedará suspendido de la actividad docente y de las prácticas externas mientras se esclarecen los hechos.

"Con carácter preventivo, sin prejuzgar los hechos y respetando la presunción de inocencia, hemos acordado en la Junta de Gobierno Extraordinaria celebrada el 8 de junio de 2026, apartar temporalmente al profesor de la actividad docente y de prácticas externas, en tanto se esclarecen los hechos denunciados", ha señalado el Colegio de la Abogacía.

Medidas preventivas

La entidad también ha trasladado "su máxima preocupación por los hechos denunciados y su absoluto apoyo hacia las personas afectadas". Asimismo, asegura haber puesto en marcha medidas para "garantizar la seguridad, la protección y el acompañamiento de las alumnas", además de preservar el desarrollo normal de la actividad académica.

Los hechos denunciados, según ha publicado el digital Salamanca 24 Horas, habrían ocurrido el pasado jueves durante la cena de la Escuela de Práctica Jurídica de Salamanca.

Fuentes del entorno del edil consultadas por EFE sostienen que el abogado todavía no ha recibido ninguna denuncia y que no podrá pronunciarse hasta conocer los hechos denunciados.

Reacciones políticas

La polémica ha provocado ya las primeras reacciones políticas. La portavoz municipal del PSOE, María Sánchez, ha reclamado que "debe respetarse escrupulosamente el derecho a la presunción de inocencia mientras se desarrollan las posibles diligencias judiciales", aunque ha advertido de que "el silencio resulta incompatible con la exigencia de transparencia que debe regir la actuación de cualquier cargo público".

Los socialistas han avanzado además que reclamarán la dimisión del concejal si la investigación judicial avanza. Este mismo martes, Pérez de la Sota ha acudido a una comisión municipal, según fuentes del partido de María Sánchez.

Por su parte, Izquierda Unida ha pedido directamente la renuncia del concejal mediante un comunicado, al considerar que las acusaciones son "suficientemente graves" al tratarse de "una forma de violencia contra la mujer".