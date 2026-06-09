David Sánchez reenvió un correo de la Diputación que alertaba de su incompatibilidad al email "pedrosanchez1212"

El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, reenvió un correo electrónico de la Diputación de Badajoz que alertaba sobre su incompatibilidad para el cargo de coordinador de los conservatorios a la dirección de email "pedrosanchez1212".

El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha desvelado este hecho durante su informe final en el juicio que se celebra contra David Sánchez en la Diputación Provincial de Badajoz por delitos de tráfico de influencias y prevaricación. Dichos correos electrónicos obran en los anexos de un informe elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

Según Luis María Pardo, David Sánchez reenvió un total de 5 correos a la dirección "pedrosanchez1212". Además del email de la Diputación que alertaba sobre su incapacidad, también reenvía su contrato de arrendamiento, declaración de bienes y actividades, así como otro email sobre la titularidad de sus cuentas bancarias.

En su informe, la UCO no aclara si la dirección de correo electrónico "pedrosanchez1212" corresponde al presidente del Gobierno Pedro Sánchez Pérez-Castejón, o al padre del propio Pedro Sánchez, Pedro Sánchez Hernández. No obstante, el propio David Sánchez identifica dicha dirección de email como "papa*".

El email es enviado por un tercer trabajador no identificado de la Diputación a María Emilia Parejo, entonces directora del Área de Cultura. Esta se lo reenvía a David Sánchez y finalmente, este se lo reenvía a su vez a la dirección ""pedrosanchez1212".

En este correo se afirma textualmente "desde mi punto de vista dicha situación es incompatible a todas luces", en referencia a la asignación de la plaza a David Sánchez. En el mismo correo, se propone una posible solución: "Una posible solución podría ser que se firmase un Protocolo de Actuación entre la Diputación Provincial y la Orquesta Sin Fronteras y a través de ese instrumento se cree una comisión de seguimiento en la que sea David quien represente a la Orquesta Sin Fronteras para actuar a este lado de la Raya. Habría que explorar esa vía".

Cabe destacar que dicha incompatibilidad detectada en el cargo de coordinador de los conservatorios de David Sánchez, se eliminó tres años después cuando se le nombró jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

Email reenviado por David Sánchez.

Durante su exposición, Luis María Pardo ha precisado que la dirección de email "pedrosanchez1212" aparece a su vez en el sumario de las cloacas del PSOE que investiga el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, en el marco de la denominada trama Sepi.

El polémico email reenviado a "pedrosanchez1212"

Pues bien, la Disposición final tercera del EBEP lleva a cabo una modificación

de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Se modifica el apartado 1 del artículo 16, que queda redactado de la siguiente forma: «No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal funcionario, al personal eventual y al personal laboral cuando las retribuciones complementarias que tengan derecho a percibir del apartado b) del artículo 24 del presente Estatuto incluyan el factor de incompatibilidad, al retribuido por arancel y al personal directivo, incluido el sujeto a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.» Es más, el puesto de Coordinador de Actividades Musicales de los Conservatorios tiene recogida en la RPT las siguientes observaciones: E.D., I., J. Fx., Prl. J.; P.D.P. Especial Dedicación e Incompatibilidad; Jornada Flexible y Prolongación de Jornada hasta un máximo de 40 horas semanales; Personal Directivo Profesional. Por lo tanto, y sin perjuicio de que lo veas mañana con el Secretario, desde mi punto de vista dicha situación es incompatible a todas luces.

Una posible solución podría ser que se firmase un Protocolo de Actuación entre la Diputación Provincial y la Orquesta Sin Fronteras y a través de ese instrumento se cree una comisión de seguimiento en la que sea David quien represente a la Orquesta Sin Fronteras para actuar a este lado de la Raya.

Habría que explorar esa vía.

Saludos.

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