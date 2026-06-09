La Cloaca del PSOE: "Si caen en cascada varios procedimientos, todo el prestigio de la UCO se va a tomar por culo"

El objetivo de la cloaca del PSOE pasaba por dinamitar varios procedimientos judiciales que habían sido investigados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para desacreditar a la unidad: "Todo el prestigio se les va a tomar por culo".

El juez Santiago Pedraz levantó el pasado lunes el secreto de sumario de las cloacas del PSOE. Una información relevante que afecta directamente a Ferraz y que le llevó a ordenar la pasada semana varios requerimientos de información en torno a la investigación llevados a cabo por la UCO de la Guardia Civil, que entró en la sede nacional de Ferraz y en la Dirección General de la Guardia Civil. Ahora, el magistrado levanta el secreto de las actuaciones que le han llevado hasta su decisión de entrada y registro en Ferraz.

En un audio interceptado por los agentes de la Guardia Civil en el marco del caso en el que se investiga a las cloacas socialistas se desvelan estas intenciones. Se trata de una reunión entre la fontanera socialista Leire Díez, el abogado Jacobo Teijelo, el empresario Javier Pérez Dolset y el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes. En esta reunión, la cloaca buscaba información privilegiada para situar sus objetivos y saber qué agentes exactamente estaban detrás de las investigaciones de la UCO que afectaban a la presunta corrupción del entorno de Pedro Sánchez.

Esta es una información reservada, por lo que el propio Sánchez Yepes alerta que revelando información de estas características está cometiendo un delito de revelación de secretos. Además, Yepes deja caer a la cloaca del PSOE que no tiene intención de ofrecer esta información a cambio de nada: "Ese era el que estaba de jefe de fuentes cuando BONILLA hacía las notas esas... (ruido de hojas), mucha información os estoy dando... y poco estoy recibiendo, jejeje". De esta forma, los integrantes de la cloaca que, según el juez Pedraz, estaría liderada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, se ven obligados a desvelarle sus intenciones:

TEIJELO: Vamos a ver, si os dais cuenta de una cosa para que ve él a donde vamos, si se para lo de él, es una parada precisa, si se consigue la nulidad de lo de YEPES es una nulidad neutral porque no es políticamente relevante para nadie, pero, lo que se llama conexión de antijuridicidad se transmite aguas abajo a todo lo demás. YEPES: Claro, lo bueno que tiene, lo bueno que tendría esto es que si el procedimiento se cae, caen en cascada probablemente varios procedimientos. TEIJELO: Eso es lo que estoy diciendo. YEPES: Y lo bueno que tiene es que la culpa no la va a tener el juez. LEIRE: La va a tener la instrucción. YEPES: Ni la va a tener, no, no. TEIJELO: La Guardia Civil. YEPES: El juez de instrucción no... LEIRE: No... YEPES: Ni el fiscal tampoco... LEIRE: La Guardia Civil... YEPES: Claro, dirán a mi estos cabrones me han engañado, entonces TEIJELO: Lo para todo el prestigio de la UCO se les va a tomar por culo. YEPES: Están ahora mismo en la cúspide flotando en, en nubes de, de santos, y si les tumban tres o cuatro procedimientos por un, porque lo han hecho absolu... mal. TEIJELO: Pero es que esto es una (ininteligible).

Ese audio revela que no solo tenían como objetivo dinamitar las causas mediáticas, sino que su plan pasaba por desprestigiar en conjunto a la UCO para después usarlo en beneficio de las causas que afectaban al PSOE. En este punto de la reunión, de casi 3 horas de duración, la cloaca vuelve a hablar del teniente coronel Antonio Balas, al que sitúan en la cúspide de una supuesta conspiración entre los agentes de la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y la derecha para derrocar al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

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