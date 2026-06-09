La UCO entra en el Ministerio de Bolaños por la nacionalización del colaborador bolivariano de las cloacas del PSOE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acudido este martes a la sede del Ministerio de Justicia de Félix Bolaños con el objetivo de recabar información al respecto de la nacionalización de Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, el exviceministro de Energía de Hugo Chávez que colaboraba con las cloacas del PSOE.

Uno de los informes de la UCO a los que ha tenido acceso Libertad Digital en el marco del sumario de las cloacas del PSOE, desvela que Leire Díez pidió a Santos Cerdán que hablara con "Félix" para arreglar un favor a Nervis, que había conseguido localizar a la denunciante del fiscal Anticorrupción José Grinda. Nervis se encontraba imputado por el uso instrumental de la empresa Columbus One Properties para presuntamente blanquear dinero ilícito procedente de PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela. Una situación que le perjudicaba para conseguir la nacionalidad.

Según han confirmado fuentes de Presidencia del Gobierno, la Subdirección General de Nacionalidades y Estado Civil dependiente del Ministerio de Bolaños ha hecho entrega de los informes que pidió este lunes el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Asimismo, recalcan que la solicitud de Nervis fue presentada el 25 de abril de 2024 y que esta fue denegada el 10 de octubre de 2025. Además, los organismos dependientes de este Ministerio han entregado voluntariamente dos expedientes adicionales sobre la misma persona: uno referente a su primera solicitud de nacionalidad por residencia, el 20 de febrero de 2017 y que fue denegada el 17 de julio de 2020; y una solicitud de nacionalidad acogiéndose a la Ley de Memoria Democrática ante el Registro Civil, que fue concedida el 21 de abril de 2025 e inscrita el 23 de octubre.

De esta forma, el Ministerio confirma, como adelantaban en su informe los investigadores de la Guardia Civil, que Nervis consiguió la nacionalidad después de la intermediación de las cloacas socialistas; si bien precisan desde el Ministerio que la nacionalidad se otorgó conforme a la legalidad vigente: "Si los interesados cumplen los requisitos, se debe otorgar siempre; mientras que, si incumplen alguno de los requisitos, solo cabe la denegación".

La diferencia residiría en que Nervis optó por distintas vías para conseguir la nacionalidad, consiguiéndolo en esta última ocasión interponiendo un recurso amparándose en la Ley de Memoria Democrática. Este recurso fue examinado por cuatro funcionarios: "Hay un dictamen de una consejera; un visto bueno del jefe de servicio; la propuesta del subdirector general y la resolución de la directora general".

Según alegan desde Moncloa, se trata de un recurso "habitual", ya que la Dirección General habría recibido 189 recursos contra resoluciones del Registro Civil Central sobre la opción de nacionalidad prevista en la Ley de Memoria Democrática en el año 2025. Estas mismas fuentes ahondan en que 164 fueron estimados, 20 desestimados, 3 archivados y en 2 se ordenó retrotraer las actuaciones.