Marlaska admite ahora que Leire Díez tuvo protección policial tras su choque con Aldama

Al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se le acumulan los desmentidos. Apenas unas horas después de negar en el Senado que Leire Díez hubiera contado con protección policial, su propio Ministerio ha admitido que la fontanera del PSOE dispuso durante dos meses de un servicio de contravigilancia sufragado por Interior. La aclaración llega además en plena controversia por las explicaciones ofrecidas por el ministro sobre los contactos entre Leire Díez y la directora de la Guardia Civil.

Durante la sesión de control en la Cámara Alta de este martes, el ministro rechazó las acusaciones del PP y aseguró que no era cierto que Interior hubiera puesto escolta a Díez. Sin embargo, poco después, en un ejercicio de purismo lingüístico, Interior ha difundido una nota en la que confirmaba que la exdirigente socialista contó durante dos meses con un dispositivo policial de contravigilancia.

Aunque técnicamente ambas figuras son diferentes —la escolta implica protección personal directa y la contravigilancia busca detectar posibles amenazas o seguimientos—, la aclaración difícilmente despeja la polémica, ya que confirma que la exmilitante socialista contó con un dispositivo policial específico de protección financiado por el Estado.

La rueda de prensa que reventó Aldama

Según explicó Interior, la medida se adoptó el 5 de junio de 2025 tras el enfrentamiento público entre Leire Díez y el empresario Víctor de Aldama durante una rueda de prensa. A raíz de aquel incidente, Díez presentó una denuncia por amenazas y solicitó protección policial.

El Ministerio sostiene que la petición de escolta fue estudiada y finalmente rechazada. No obstante, sí se autorizó un servicio de contravigilancia, una fórmula de protección menos visible que la escolta personal pero que implica vigilancia policial para detectar posibles riesgos o seguimientos.

La decisión se tomó tras una valoración realizada por las Fuerzas de Seguridad, que concluyó que la solicitante presentaba un nivel de "riesgo bajo" y una "vulnerabilidad media". Con esos parámetros, Interior descartó asignarle escoltas permanentes, aunque decidió mantener la contravigilancia mientras permaneciera en Madrid.

Ese dispositivo estuvo activo hasta el 7 de agosto de 2025. Según el Ministerio, durante ese periodo no se detectó ningún incidente relevante.

Leire volvió a pedir protección

El departamento de Marlaska también ha revelado que Leire Díez volvió a solicitar protección en noviembre de 2025 tras denunciar llamadas que consideró sospechosas. En esa ocasión, la valoración policial determinó que el nivel de riesgo era "muy bajo", por lo que no se adoptó ninguna medida adicional.

Interior defiende que en ambos casos se siguió el mismo protocolo que se aplica a cualquier ciudadano que solicita protección y subraya que todas las decisiones se adoptaron conforme a la Instrucción 3/2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad.

La aclaración, sin embargo, deja en una posición incómoda al ministro. Aunque Marlaska se amparó en la diferencia técnica entre una escolta y un servicio de contravigilancia, lo cierto es que el propio Ministerio ha confirmado que Leire Díez sí contó con protección policial durante dos meses sufragada por Interior.