Sumar, sobre la corrupción del PSOE: "Por ahora hay personas que han hecho cosas"

La portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Verónica Martínez Barbero, ha hablado este martes sobre los casos de corrupción del PSOE. Preguntada por los incesantes escándalos de corrupción que acorralan de manera continuada al Gobierno y a pesar de las últimas revelaciones publicadas sobre el caso Leire Díez y de la reciente imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, la coalición de extrema izquierda ha insistido en que su única condición para plantearse una ruptura con sus socios es la existencia probada de financiación irregular en el Partido Socialista.

En unas declaraciones concedidas a los micrófonos de RNE, la dirigente ha tratado de hacer un difícil ejercicio de funambulismo político entre la aparente exigencia de transparencia y el férreo mantenimiento del pacto de Gobierno. "Por ahora hay personas que han hecho cosas", ha llegado a afirmar literalmente la portavoz parlamentaria, minimizando así el auténtico tsunami de casos cada vez más graves y, sobre todo, el hecho de que esos casos afectan a lo más relevante de la organización socialista: dos secretarios de organización, un expresidente o a la propia familia de Pedro Sánchez.

Sin embargo, según Martínez Barbero, si se demostrara definitivamente que existe financiación ilegal en el PSOE, se cruzaría un límite totalmente inaceptable para su grupo parlamentario, ya que supondría hacer "trampas en política". Sin embargo, ha restado gravedad a los diferentes procesos penales actualmente en marcha, asegurando con evasivas que eso no es de lo que se está hablando en estos momentos procesales. Una afirmación llamativa teniendo en cuenta que hay todo un procedimiento abierto en la Audiencia Nacional por esa financiación ilegal.

De esta calculada forma, el socio minoritario del Ejecutivo intenta desvincular por completo la continuidad de la coalición del oscuro horizonte judicial que ensombrece cada día más a figuras clave del PSOE y el Gobierno. Pese a esta clara postura defensiva, ha querido matizar posteriormente que actuarán "en consecuencia" según avancen las pesquisas judiciales y que ven la absoluta necesidad de dar explicaciones y de ser mucho más claros ante los ciudadanos.

Estas polémicas declaraciones se enmarcan nada más y nada menos que en la antesala de que el Supremo haga pública su sentencia sobre el caso mascarillas, que previsiblemente se saldará con duras condenas para Ábalos y Koldo; de la declaración de Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional los días 18 y 19 de este mes; y, por supuesto, de que sigan las revelaciones, los registros y las imputaciones, que es previsible que se prolonguen durante las próximas semanas.

Además, por supuesto, de la esperada comparecencia que protagonizará Pedro Sánchez en la Cámara Baja el próximo 24 de junio. El presidente del Gobierno acudirá a la sede parlamentaria para rendir cuentas por la incesante cascada de irregularidades que cercan sin descanso a su partido, a su propio Gobierno y a su entorno familiar más cercano.

Y frente a esta gravísima situación institucional y en lugar de exigir responsabilidades tajantes e inmediatas, Martínez Barbero ha instado a Pedro Sánchez a que aproveche su próxima intervención desde la tribuna de oradores para trazar una línea de actuación que, en sus propias palabras, "permita agrandar los derechos de las personas en España".