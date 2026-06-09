Surrealista entrevista con Villarejo en Cuatro: de presentar a Abad como un "calvo gracioso" al papel de "cloaquero"

Este martes, en En Boca de Todos, el programa de Cuatro presentado por Nacho Abad, han entrevistado al excomisario José Manuel Villarejo. La escena ha generado reacciones encontradas, especialmente por el tono de la conversación y la reacción posterior del propio Abad en plató.

Los dos momentos más llamativos han tenido como protagonista al conductor del programa, Nacho Abad, y al colaborador, y secretario de Organización y Portavoz de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández. Y es que la reportera, cuando le pone el pinganillo al excomisario, este pregunta "¿quién es?" en referencia a Abad; y ella le contesta que "un calvo muy gracioso". En la mesa, lógicamente, se ríen de la descripción. El otro detalle es la entrada en plano de un papel en el que se lee: "Villarejo cloaquero". Una frase que Fernández no ha dejado de repetir.

El excomisario, con su característica boina y gafas de sol, responde a preguntas sobre posibles reuniones con figuras del caso PSOE como Leire Díez y Santos Cerdán. Villarejo se muestra esquivo: remite sistemáticamente las respuestas al juez y evita confirmar o desmentir encuentros directos. "¿A usted le han comprado los audio?", pregunta Abad. La respuesta de Villarejo es la siguiente: "Oiga, es una pregunta capciosa; es como si le pregunto '¿es usted homosexual'?". En ese momento, el excomisario se presenta como una víctima.

Contra el excomisario

Cuando Nacho Abad le pregunta si los audios de las saunas del suegro de Pedro Sánchez existe, Villarejo le pide que le invite al programa: "Invíteme a su programa". A esa posibilidad, Abad pone una condición: "Me tiene que contar la verdad, le voy a apretar las truecas y me tiene que traer audios". Villarejo contesta: "Apriéteme usted todo lo que quiera". Al final de la entrevista, Abad le interroga sobre su encuentro con Santos Cerdán. "Con Santos Cerdán sí, claro que sí", confiesa Villarejo.

De vuelta en el plató, Pablo Fernández ha criticado a Abad por dialogar con él. "Para tu imagen me parece que este señor corrupto, cloaquero y asqueroso me parece lamentable", dice. Por su parte, Antonio Naranjo defiende, en referencia a Villarejo, que "este tipo de personas es un cáncer".